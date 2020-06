En el comunicado presentado ante ese organismo, las abogadas consideraron que las declaraciones de Burlando en LAM "perpetran y acentúan la violencia mediática y violan la ley 26.485 de Protección Integral de las Mujeres" y repudiaron "fervientemente estos dichos. Es preocupante que desde los medios de comunicación se apañe a personas que abusan sexualmente, prófugos de la justicia, dando una cobertura de los hechos sin perspectiva de género, una vez más victimizando al victimario, y juzgando a la víctima".

Sobre esa misma línea aseguraron que "sus dichos no son ciertos, ya que son de público conocimiento las pericias que le realizaron a Thelma Fardin. El conductor, lejos de repreguntar sobre eso o repudiar los dichos, hizo hincapié en que le preguntaba sobre la inocencia de Darthés ‘porque te conozco, porque sé que sino no lo defenderías’" y advirtieron que "brindar espacio al aire televisivo en programas de tanta audiencia a defender a una persona que tiene pedido de captura internacional por estar imputada en abuso sexual, no es más que otra forma de violentar a la víctima y a todas las mujeres".

Por su parte Fardin expresó su descontento con las declaraciones de Burlando. "Qué asco los periodistas y los abogados diciendo que no me hicieron pericias. Qué asco como nos quieren callar. Las pericias psiquiátricas, psicológicas y la prueba presentada llevó a la acusación de violación agravada con pedido de captura internacional", manifestó la joven y se preguntó: "¿Por cuánto tiempo más me tengo que bancar la revictimización? Acá sigo, de pie y durmiendo tranquila. Estas bestias son quienes deciden de qué se habla y de que no, que causas son justas y cuáles no? Cuanta burla... vamos a seguir, no nos van a callar".

