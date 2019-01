Diego Andrasnik: "A esta altura, Pol-ka no va a andar bajando línea"

Luego de un 2018 que no fue el esperado, en el que Telefé volvió a consagrarse como lider, El Trece y Pol-Ka sacan a relucir su billetera para armar una ficción, un culebrón de época, de alto presupuesto y con un elenco caro que incluye a los españoles Albert Baró, de la exitosa tira “Merli” y Diego Dominguez, de “Violetta”.

Las grabaciones comenzarán en un par de semanas. Serán 120 episodios cotizados por encima de los dos millones de pesos por episodio. “Tenemos una apuesta muy importante que es trabajar con un estilo, con un género que podríamos decirle novela histórica -dice el productor sobre Argentina...- Es una novela muy potente, muy poderosa: Dentro de la historia aparecen rasgos característicos y que den cuenta de nuestra propia historia y cómo nos constituimos como sociedad. No es para nada un hecho verídico ni histórico, es claramente una ficción, pero hay elementos que uno puede ir hilando a la hora de contar cómo fue y a dónde llegamos.

¿En qué época de Argentina?

-No está tan estipulado en una fecha específica, pero es hacia finales de la década del 30. No hay una referencia inmediata, no intenta eso, está más parado en el culebrón con elementos de culebrón tradicional con cuestiones de época.

ADEMÁS:

Fuerte cruce entre Fede Bal y Cinthia Fernández

Sofi Morandi bancó a Julián Serrano: "Ojalá sea un tema que se resuelva en la Justicia"

¿Qué más están preparando para el canal y para Flow?

-Estamos preparando un proyecto muy interesante para Julio Chávez de protagonista, que está buenísimo pero no puedo contar mucho porque estamos empezando a trabajar. Va a ser para el canal y para Flow con el acompañamiento de Turner, como siempre, en la coproducción. Es Turner, Artear y Flow.

¿Lo van a hacer muy similar a conocidos popes sindicales locales?

-Va a tener un poco de todo, pero sobre todo va a ser único. Va a ser Julio. Vamos a contar una historia, personajes, no una bajada de línea. El Puntero lo hicimos y no tuvimos ningún quilombo. Es muy probable que la grieta se haya ampliados. Más allá de eso, el proyecto no va a trabajar sobre la coyuntura, sí va a tener elementos de lo que sucede. No es un retrato ni una indagación sobre la cuestión alrededor de la coyuntura argentina actual. Es un elemento mucho más amplio, mucho más en función de una ficción. Es como que te preguntara si la mafia se enojó porque hicieron Los Soprano. Imaginate que Pol-Ka a esta altura no tiene que bajar línea, no es nuestra idea. El programa va por otro lado. Y es más, creo que está bueno, a mí me gusta muchísimo.

¿Cuánto funcionan estos programas? ¿Funcionan mejor en años electorales o poselectorales?

-No creo que la ficción tenga que ver con eso. Me parece que lo importante es captar el elemento ficcional. No hay que pensarlo en términos de cómo le puede ir al programa de Jorge Lanata, por poner un ejemplo, en año electoral o no electoral. Si logramos un programa inteligente, sensible, entretenido, con un gran actor y con grandes valores de producción la meta está cumplida y la repercusión dependerá de si el programa está bien o no. No hay relación con otras cosas, me parece. Sí con captar un momento.