Diego Maradona volvió a faltar a una audiencia con Claudia Villafañe

"La audiencia es para una posible conciliación, pero no habrá ningún acuerdo. Que nos devuelvan las cosas: los shorts, las camisetas. Pero (Claudia) sigue con su postura de que no están las cosas", dijo Morla antes de ingresar a la sala de Tribunales y dejó una frase que después tuvo que aclarar: "La semana que viene habrá novedades, pero con violencia".

Enseguida todos comenzaron a preguntarse "¿qué tipo de violencia?" es la que Morla dejó entrever que habrá y entonces el abogado aclaró que se referiría a una autorización que le entregó la Justicia a Maradona para poder ingresar al departamento de Villafañe en Villa Devoto para buscar las camisetas en disputa. Es que en el escrito de la justicia se deja constancia que deberán presentarse en el lugar "un oficial policial, un cerrajero, para que en el caso de que no se abra la puerta, entonces se la pueda violentar".

La audiencia duró casi una hora, en la intimidad de la reunión Claudia le reclamó a la Jueza que Morla había roto el pacto de confidencialidad aunque no pudo probar esa acusación por lo que fue desestimada. El ánimo no fue el mejor, la tensión podía respirarse y a la salida Morla respetó el pedido de la jueza, pero rápido de reflejos, llevó a Yamil Castro, un abogado de su estudio, quien no está alcanzado por el pacto de confidencialidad y entonces habló: "Queremos las camisetas de Maradona. Las camisetas que son de él y que transpiro él. Si no las quieren entregar, vamos a ir a buscarlas departamento por departamento. Iremos con un cerrajero, así que si quieren evitar el allanamiento que las devuelvan", advirtió Castro, con tono serio.

Un rato después de la salida de Morla, quien abandonó la oficina judicial fue Claudia Villafañe, acompañada por su abogado Fernando Burlando. "Disculpen, pero no podemos hablar por una medida cautelar", dijo respetando el silencio. Claudia se enteró por la prensa de la fecha del allanamiento y entró a un bar de enfrente a Tribunales con el letrado para diagramar la estrategia. Villafañe se fue enojada, sabiendo que ya no hay chances de llegar a un acuerdo y habrá que ver como mete el contragolpe para salir de este allanamiento que ahora es cosa juzgada y tiene fecha y horario. Se le viene una semana más que movida a Claudia y todo puede pasar. Es el mundo Maradona...