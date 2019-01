Jorge Rial dio cuenta de esa información y según él la cosa marcha tan bien que hoy están dándose una nueva chance y ambos están de novios. “Están de novios. Volvieron. ¿Saben dónde nace todo esto? El día de la operación (de hernia hiatal, a la que se sometió días atrás). La primera que llega a la clínica es Verónica con alguna de las hermanas. Diego, lejos de entrar nervioso, entró contento y cantando. Alguien le preguntó por qué estaba tan contento y él respondió ‘hace 4 días que estoy de novio con Verónica’. Llegado el momento, presentaré pruebas. Lo único que voy a decir es está enamorado”, fue lo que dijo el conductor en Intrusos.

En ese momento Rial le mandó un mensaje a Verónica y le preguntó si habían vuelto y ella solo respondió: “Lo estoy llevando a Dieguito Fernando todos los días a ver a su papá porque mi familia está de vacaciones y Diego quiere ver a su hijo. Hablamos, charlamos y somos dos personas adultas que tienen un hijo que va a cumplir seis años y que nos necesita. Somos adultos y queremos la felicidad de Dieguito, es simplemente eso. Los padres me van a entender lo que yo luché por esto. Después que digan lo que quieran. Lo llevo yo porque mi familia no está y no tengo quién lo lleve”.

Pero la cosa no quedó ahí porque Rial le preguntó: “¿Pero volverías con Diego?”. Y ella dijo: “Estoy 100 por ciento focalizada en Dieguito, él esta pasando por un proceso importante de su vida y mi hijo es lo único que me importa. Es un momento importantísimo de él y no estoy pensando en otra cosa que eso”. ¿Se viene el blanqueo?