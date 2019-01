Este viaje llega en un momento en el que la relación entre Diego y Verónica está en plena recomposición. La convivencia y el viaje juntos derivará, inevitablemente, en que vuelvan a ser una pareja. De todas maneras, él había declarado la semana pasada: "Me he comido varias minas, pero hoy, Verónica es la madre de mi hijo, está acá como eso, la relación murió”. El Diez está contento con su nueva vida junto a su hijo menor. Están arreglando todo y si todo marcha buen, se irán juntos a México.

En principio, la idea es que el nene continúe su tratamiento fonoaudiológico allá. En diálogo con Intrusos, Maradona había manifestado: “Verónica tiene que quedarse acá, en Argentina, para cuidar a Dieguito, y que haga sus tratamientos. Pero eso no quiere decir que dentro de un mes y medio él diga que quiere ver al padre. ¿Vos te creés que algún piojo resucitado me va a poder frenar a que yo me lleve a Verónica, a mi hijo y a la fisioterapeuta a México?”. También estaría la chance de que madre e hijo, estando en el país azteca, viajen a Estados Unidos para ver a algún especialista. Recordemos que el Diez no puede entrar al país gobernado por Trump.

En cuanto a la relación rota con Rocío Oliva, volvió a retumbar la versión de que Maradona sabe que su ex estuvo con El Pepo, mientras él estaba en México. Por otra parte, aún no se sabe la actitud que tomará ella, si intentará reclamar bienes o no tras la separación. Trascendió que Diego le pediría la casa en la que viven los padres de ella en Bella Vista, el kiosco de diarios y otros bienes.