Dieron a conocer cuánto cobró Luciana Salazar por participar de los carnavales

La conductora de El Trece y la ex vedette fueron una de las grandes atracciones de la fiesta que se realiza en Entre Ríos, ovacionadas por el publico presente que se encontraba en el sector del Club de Pescadores.

GD0I-LKagAAx0f6.jpg

Pero la noticia es que en las últimas horas se filtró el monto que cobró Luciana Salazar por hacer presencia en el Carnaval del País. “Cobró 3 millones por bailar, sacarse fotos, grabar videos y desfilar por el corsódromo”, detalló el periodista de la Rock and Pop, Federico Flowers.

Pero los datos sobre las pretensiones y requisitos de la mamá de Matilda para asistir al carnaval no terminaron ahí. Según la información que trascendió, para ese día a Luciana le habrían pedido si podía ponerse algún tipo de ropa con más brillo pero ella prefirió ir más sobria, con un vestido nude en tubo y hasta la rodilla.

Finalmente, con el acuerdo cerrado y cumpliendo con la presencia para la cual fue contratada, tanto Salazar como Barbieri disfrutaron de la noche en el carnaval y, antes de regresar a Buenos Aires

_lCYmqNjhVgUrSR4.mp4

Luciana Salazar habló de Martín Redrado

"Te diría que el 2023 fue el peor año de mi vida", afirmó sin vueltas Luciana Salazar durante una entrevista con Mañanísima (El Trece). Sobre los motivos de su mala racha, la conductora añadió: "Se murió mi mejor amigo, que es algo que todavía no puedo digerir. Además, todos los problemas legales. Son tediosos, te sacan tiempo, energía".

"Pero bueno, lo hago por una causa que es proteger los derechos de mi hija, que es lo que corresponde. Estoy segura que el día de mañana Matilda me lo va a agradecer", sumó haciendo referencia a la batalla judicial que mantiene desde años con Martín Redrado.

"¿Cómo sigue la causa? ¿Avanza?", le preguntó el notero. "Estamos en instancias finales, si Dios quiere. Hay miles de recursos para alargar todo, que es lo que está haciendo él. Pero bueno, está todo muy claro. Hay firmas, hay acuerdos, hay escribanos, hay abogados, hay testigos. Realmente, es una cosa de no creer. Es lo que me tocó y por lo que tengo que luchar. Espero que sean los últimos momentos para terminar de una vez por todas con esto. Me parece que la Justicia tendría que ser mucho más rápida con todas estas cuestiones de la cuota alimentaria. Esperemos que todo se solucione rápido y Matilda pueda volver a recuperar sus derechos", respondió Salazar de forma contundente.