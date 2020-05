El mensaje May the 4th be with you ™, conecta a fans de todo el mundo y surge de la asociación fonética del inglés “May the Force be with you” (“Que la Fuerza te acompañe”, en su traducción al español). En todo el mundo, los fans comparten sus actividades y mensajes en las redes sociales utilizando el #StarWarsDay

Disney XD celebrará el Día de Star Wars y estrenando la nueva serie de dieciocho cortos de GALAXY OF ADVENTURES, las aventuras galácticas que divierten tanto a grandes como a pequeños. La serie presenta los temas clásicos, los momentos memorables y personajes icónicos de la saga a la próxima generación. El primer corto estrenará en los canales oficiales de Disney Latinoamérica en YouTube y en las redes sociales de STAR WARS. Asimismo, estos cortos rotarán durante todo el día en Disney XD, estrenando tres por semana

También el canal estrenará tres nuevos cortos de STAR WARS ROLLOUT, una serie animada que incluye la adaptación original de todos los personajes a la forma del amado droide BB-8. En una colección de historias nuevas y originales dentro del mundo STAR WARS, los personajes se abrirán camino a nuevas aventuras, con una visual única, con el detalle que lo harán rodando y saltando tal y como lo hace BB-8.

A su vez, el lunes 4 de mayo la audiencia podrá disfrutar de los episodios temáticos de PHINEAS Y FERB: STAR WARS, donde los hermanos serán uno con la Fuerza para derrotar a su malvada hermana, la Soldado Imperial Candace. La celebración cierra con la emisión a las 10 p.m. de STAR WARS: EL DESPERTAR DE LA FUERZA y a continuación ROGUE ONE: UNA HISTORIA DE STAR WARS

Considerando a los seguidores más entusiastas Disney XD invita a palpitar la celebración desde el domingo 3 de mayo a las 8.00 a.m. con STAR WARS RESISTANCE, en donde Kaz y su equipo se enfrentarán a un sin número de peligros, encabezados por el Líder Supremo Kylo Ren.

FOX, FOX Life, FX, FOX Premium, Cinecanal, ESPN y FOX Sports se sumarán a la celebración con la emisión de “Minutos Star Wars”, cápsulas de un minuto que recorren diferentes temáticas de la saga, desde datos curiosos hasta resúmenes de la historia.

Asimismo, durante mayo y a través de la pantalla de Disney XD, se podrán revivir fragmentos de la instancia final de las competencias de FIRST LEGO League que se realizó a fines de febrero en Monterrey, México, y que contó con la colaboración de The Walt Disney Company Latin America bajo su iniciativa Star Wars: Force for Change. El apoyo a FIRST es parte del compromiso de la compañía por brindar oportunidades e inspiración a niñas, niños y jóvenes, incentivando su creatividad y potenciando el desarrollo de habilidades en las disciplinas STEAM (acrónimo que comprende la Ciencia, la Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas). En este caso, mediante las historias, los personajes y los valores positivos que promueve STAR WARS, que buscan inspirar a la próxima generación de innovadores y despertar su curiosidad.

Todos los cortos, “Minutos Star Wars” y los fragmentos de FIRST LEGO League estarán al aire en las distintas plataformas digitales y canales hasta el 25 de mayo para el festejo del aniversario 40° de STAR WARS EPISODIO V: EL IMPERIO CONTRAATACA.

