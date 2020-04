Amaia Montero se enfureció con Lali Espósito por revelar una vieja anécdota

“Estaba Amaia Montero con unos tragos... bueno, no pasa nada. Pero se cruzó con La China en un pasillo, en un momento que La China no soportaba mucho... tenía un carácter poco controlado en esa época. Entonces se la cruzó a Amaia, que estaba en la suya, y chocaron el hombro, algo que a La China no le gustó nada. Se armó una que las tuvieron que terminar separando. ¡Fue un quilombo!”, reveló la cantante entre risas.

Pese al tono jocoso, una de las involucradas en ese relato no se tomó con tanta gracia el asunto y pidió a Lali que se disculpe públicamente. “Hola @lalioficial no nos conocemos en persona y lamento mucho que no hayas dicho en justicia lo que corresponde: que todo lo que tú contaste en tu directo de IG respecto a mí es absolutamente mentira”, escribió Montero.

Frente a este reclamo, Espósito publicó un mensaje en el que trató de dejar atrás el asunto: “Quiero pedir disculpas por la manera en la que me referí a la artista @AmaiaMontero en el Live en mi cuenta de IG, donde celebrábamos la repetición de Casi Ángeles. Jamás fue mi intención faltar el respeto ni ofender a Amaia ni a su gente. Fue inapropiado. Pido disculpas. Un abrazo”.

Con estas palabras parecía que todo iba a quedar atrás, pero la ex frontman de La Oreja de Van Gogh no se sintió satisfecha con las palabras de la actriz argentina y volvió a cuestionar su accionar.

“Sabés que he querido de buena fe, a través de nuestra compañía y de nuestros respectivos managers, hacer las cosas de la mejor manera posible. Ha sido toda una sorpresa tu respuesta puesto que eludes lo fundamental, LA VERDAD. Es toda una decepción. Espero que este mensaje te llegue y te haga recapacitar. Nos vemos @lalioficial”, arremetió Montero.

Y cuando parecía que este tema quedaría atrás, un personaje impensado ofreció su punto de vista: Idoia Montero, hermana de Amaia. Lejos de la diplomacia que tuvieron los mensajes entre las protagonistas, ella se despachó con un descargo repleto de frases agresivas en las que calificó a Espósito como una “gran mentirosa” y una “auténtica mierda”. En este caso, pese a los agravios, Lali prefirió a hacer oídos sordos y no seguir alimentando una polémica que jamás le interesó.

