Disney Plus y Paramount Plus: ¿Por qué contratar las dos plataformas de streaming?

Si estás pensando en dar el salto al streaming o ampliar tu repertorio de opciones, aquí te contamos por qué vale la pena contratar Disney Plus y Paramount Plus.

¿Qué ofrecen Disney Plus y Paramount Plus?

Cada plataforma tiene su propia propuesta única, lo que las convierte en complementos perfectos para disfrutar de un abanico completo de contenidos.

Disney Plus: la casa de la magia

Disney Plus es el hogar de algunas de las franquicias más queridas y reconocidas en todo el mundo. Desde los clásicos animados que marcaron nuestra infancia hasta los universos cinematográficos más exitosos de la actualidad, como Marvel y Star Wars, su catálogo es sinónimo de calidad y nostalgia.

En Argentina, la plataforma ofrece contenido destacado como:

Películas de Marvel: Toda la saga de Avengers, incluyendo "Endgame" y "Infinity"

Series originales: Éxitos como "Loki", "WandaVision" y "The Mandalorian"

Clásicos animados de Disney: Desde "El Rey León" hasta "La Sirenita"

Producciones de Pixar: Como "Soul", "Luca" y "Toy"

Documentales de National Geographic: Una excelente opción para quienes disfrutan de contenido educativo y visualmente impactante.

Deporte a través de ESPN: Para enterarse de todo lo nuevo en el mundo deportivo antes que nadie, con trasmisiones en vivo exclusivas.

Disney Plus también cuenta con planes accesibles y permite la descarga de contenido para ver sin conexión, lo que resulta ideal para quienes quieren entretenerse en cualquier lugar.

Paramount Plus: más allá del cine

Por su parte, Paramount Plus apuesta por un enfoque que mezcla clásicos de Hollywood con producciones contemporáneas y contenido exclusivo. La plataforma ha ganado popularidad en Argentina gracias a series y películas que combinan nostalgia y actualidad.

Entre lo más destacado de Paramount Plus se encuentran:

Series aclamadas: Como "Yellowstone", protagonizada por Kevin Costner, y su precuela "1923", con Harrison Ford.

Películas icónicas: Incluyendo clásicos como "El Padrino" y "Misión Imposible"

Contenido exclusivo: Reality shows como "RuPaul’s Drag Race" y la franquicia "The Challenge".

Series animadas para adultos: Como "South Park" y "Beavis and Butt-Head".

Producciones locales: Paramount Plus también está apostando por producciones originales en la región, con historias que conectan directamente con el público argentino.

Además, la plataforma permite múltiples perfiles y una interfaz intuitiva que facilita la navegación.

TELB2B2897 - FOTO2.jpg

Por qué contratar ambas plataformas

Si bien Disney Plus y Paramount Plus tienen características únicas, la combinación de ambas plataformas puede ofrecer una experiencia de entretenimiento completa para toda la familia.

Diversidad de contenidos

Disney Plus se centra en ofrecer contenido familiar y aventuras épicas, mientras que Paramount Plus equilibra esta propuesta con títulos más variados que incluyen thrillers, series dramáticas y comedias para adultos. Tener acceso a ambas garantiza que siempre habrá algo para cada miembro del hogar.

Producciones exclusivas

Una de las principales ventajas de contratar Disney Plus y Paramount Plus es la exclusividad de sus catálogos. Por ejemplo, los fanáticos de Marvel no encontrarán sus películas en otras plataformas, al igual que los seguidores de "Yellowstone" solo podrán disfrutarla en Paramount Plus.

Planes flexibles y accesibles

Ambas plataformas ofrecen planes adaptados a diferentes necesidades. En Disney Plus, puedes optar por suscripciones mensuales o anuales con descuentos significativos si decides pagar por adelantado. Paramount Plus, por su parte, también ofrece opciones económicas, además de promociones que permiten acceder a periodos de prueba gratuitos para conocer el servicio antes de comprometerse.

Acceso multidispositivo

Tanto Disney Plus como Paramount Plus permiten que los usuarios disfruten de sus contenidos en diferentes dispositivos, desde televisores inteligentes hasta smartphones y tablets. Esto significa que puedes ver tus series favoritas en el living o tus películas preferidas mientras viajas.

Contenido local e internacional

Paramount Plus destaca por incluir producciones originales argentinas y latinas, mientras que Disney Plus asegura un catálogo global de alta calidad. Esta combinación permite disfrutar tanto de éxitos de Hollywood como de historias más cercanas a nuestras raíces.

Lo mejor de cada plataforma para Argentina

En Disney Plus, los lanzamientos más recientes y clásicos como "Encantada: La Historia de Giselle" y la nueva serie de Star Wars, "Ahsoka", están entre los contenidos más populares.

Mientras tanto, en Paramount Plus, películas como "Top Gun: Maverick" y series locales como "Los Enviados" están marcando tendencia.

Además, ambas plataformas ofrecen contenido para los más pequeños:

- En Disney Plus, las series de Disney Junior y Pixar son un éxito asegurado para los chicos.

- En Paramount Plus, programas como "Paw Patrol" mantienen entretenidos a los más pequeños de la casa.

Cómo contratar Disney Plus y Paramount Plus a través de Flow

Tener ambas plataformas de streaming es más fácil de lo que parece, y hacerlo a través de Flow brinda una experiencia cómoda y completa. A través de Flow, podés contratar Disney Plus con un proceso simple que te permitirte sumar esta plataforma a tu cuenta, asegurándote un acceso sin interrupciones y con el respaldo de un servicio confiable.

Por otro lado, Paramount Plus también está disponible a través de Flow, ofreciéndote una amplia variedad de series, películas y documentales. Además, al integrarlas con Flow, podés aprovechar promociones exclusivas que combinan estos servicios con otros beneficios, como internet y telefonía.

Elegir Flow para contratar ambas plataformas no solo garantiza acceso al mejor contenido en streaming, sino que también permite disfrutar de una experiencia más integrada y sin complicaciones. Además, podés sumar ambos servicios a tus paquetes de internet hogar y entretenimiento para aprovechar una oferta completa en un solo lugar.

¿Vale la pena tener ambas?

La respuesta es un rotundo sí. Aunque a primera vista puede parecer un gasto adicional, contratar Disney Plus y Paramount Plus es una inversión que asegura entretenimiento de calidad para toda la familia. La posibilidad de acceder a catálogos exclusivos y disfrutar de contenido bajo demanda, sin interrupciones publicitarias, hace que ambas plataformas se complementen perfectamente.

Imagina ver un maratón de "Star Wars" en Disney Plus un sábado y luego disfrutar de la última temporada de "Yellowstone" en Paramount Plus el domingo. Es esta flexibilidad y variedad lo que convierte a estas plataformas en las favoritas de los argentinos.

Conclusión

En el competitivo mundo del streaming, Disney Plus y Paramount Plus han logrado destacar gracias a la calidad y exclusividad de sus catálogos. Mientras Disney Plus transporta a los usuarios a un mundo lleno de magia, aventuras y nostalgia, Paramount Plus ofrece una mezcla de clásicos, producciones originales y contenido contemporáneo.

Contratar Disney Plus y Paramount Plus no solo garantiza entretenimiento para todos los gustos, sino que también permite acceder a lo mejor del cine y la televisión en cualquier momento y lugar. Si estás buscando elevar tu experiencia de streaming y acceder a contenido exclusivo en vivo, estas plataformas son la combinación perfecta para hacerlo.

Así que, ya sea que busques revivir tu infancia con los clásicos de Disney o emocionarte con las últimas series de Paramount, ambas opciones aseguran horas de diversión para toda la familia.