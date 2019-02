“Le mandé mensajes a @LauraAzcurra, wtahsapp, llamadas mientras estoy en cama con miles de medicamentos porque @actrices_arg no me responde. Son actrices, Pablo Yotich es cineasta, ojalá no las violen a ellas. Hasta acá llegue con intentarlo. #MeViolaron ESTO NO ES POLÍTICA”, había escrito Jaitt desde twitter para posteriormente insistir criticando a ese colectivo por su indiferencia o silencio.

Embed Le mande mensajes a @LauraAzcurra , wtahsapp, llamadas mientras estoy en cama con miles de medicamentos x @actrices_arg .... no me responde. Son actrices, Pablo Yotich es cineasta, ojalá no las violen a ellas. Hasta acá llegue con intentarlo. #MeViolaron ESTO NO ES POLÍTICA. — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 6 de enero de 2019

Precisamente una de las que más se destaca en la pelea por la legislación del aborto y las denuncias sobre violencia de género, Dolores Fonzi, se encargó de aclarar que en privado pudo ser contenida por dos compañeras que se dedicaron a tranquilizarla y acompañarla.

“Dejen de correr el foco de lo que importa”, alertó Fonzi. “Natacha es denunciante en una causa que incomoda e involucra a muchos. Ese juicio empieza mañana. Repudio total a Ventura, Ninci, los medios que la acusan de loca denunciante y todos los que señalan desde sus casas lo que se tendría que haber hecho”, sostuvo Dolores tomando distancia de las expresiones de los periodistas en cuestión.

Embed Natacha nos escribió por privado a algunas de la Colectiva de Actrices Argentinas, fué contenida por dos compañeras que se dedicaron a tranquilizarla y acompañarla. Dejen de correr el foco de lo que importa. — Loles (@FonziDolores) 24 de febrero de 2019

“‘Ojalá el poder que le otorgan a AA fuese cierto, ojalá Natacha no hubiera muerto. Ojalá se haga justicia. #QueCaiganLosQueTenganQueCaer”, aseguró Fonzi.

Pero Muriel Santa Ana también sumó su voz. “Es grave que en este momento seamos nosotras las que tengamos que dar explicaciones. Exponernos a injurias, amenazas y reclamos. Dejen de buscar héroes o heroínas y sean responsables. Con vos @FonziDolores”.