"El Colectivo de Actrices está muy bien, está más fuerte que nunca: seguimos adelante con todas las acciones que tenemos pensadas para seguir visibilizando la desigualdad de derechos. Si respaldar es mandar un tuit, puede ser que algunas no hayan mandado un tuit. No veo porque twitter es una red nefasta de gente que cree su opinión es demasiado importante. Yo tampoco creo que el apoyo esté ahí. Si ella cree que el apoyo es mandar unos tuits, yo no creo así", dijo.

ADEMÁS:

Por otra parte la actriz habló de su salud después de que le detectaran cáncer. "Estoy bárbara, muy bien. Tuve este asunto de salud en abril que fue obviamente re fuerte, intenso y contundente pero que, ahora en el tiempo y como me dijo mi médico, suma. En el momento decís: ‘¿Qué? ¿Por qué a mí? ¿Qué pasó? ¿Cómo?’ Y ahora decís: ‘¿Por qué no a mi?’", contó movilizada.

Luego, su relato siguió con una recomendación para todas las mujeres: "Vayan al médico, háganse mamografías, ecografías, chequeos, no sean vagas". A su vez, y lejos de victimizarse, Fonzi se refirió a la enseñanza positiva: "Vas viviendo y hay que aceptar las cosas, uno no es el que controla todo", reflexionó.