Dominique Metzger: una jugadora de equipo

Hablamos de Dominique Metzger, heredera de una dinastía de gente de medios (su madre fue la primera gerenta de contrataciones de Canal 9 y su padre Eduardo Metzger hizo mil programas, entre ellos Desayunoy El Espejo).

"Desde abril me encuentro conduciendo sola; antes estaba con Daniel López. Igual ‘sola’ es una forma de decir, porque estoy con Mariana Verón cubriendo el área política, Leo Paradiso en deportes, Guillermo Pardini en espectáculos, Gabriel Acosta hace humor y los jueves está Marcelo Stiletano con sus columnas de cine. Roxana Pagani se encarga de la info de transito y locución", cuenta nuestra entrevistada.

Sobre "Ahora Continental" define: "Es un magazine de segunda mañana. Queremos que la segunda sea mas relajada que la primera, donde Nelson Castro se vuelca más a lo político. Nosotros apuntamos a la actualidad y a acompañar al oyente en un clima ameno. Mi personalidad es así, por lo que busco ser una voz amigable para el oyente. Para mi es un desafío la conducción en solitario, está lindísimo que hayan puesto una mujer a liderar la segunda mañana en AM, somos poquitas. Me genera un desafío y espero estar a la altura. Al principio estaba mas nerviosa, luego me fui soltando. Creo que desde el vamos la mujer sale de lo común, de la oferta de las AM en esa franja que siempre tiene las mismas voces de las que conocés su pensamiento y su bajada. En cambio, acá hay algo novedoso. Yo creo que tiendo a ser mas empática con el otro. No quiero bajar una línea desde una posición de autoridad, me gusta establecer un ida y vuelta. Yo soy muy amante del trabajo en equipo, y el programa lo hacemos entre todos, no me gusta compartimentar las cosas sino integrarlas".

Con referentes como "mis padres, Edgardo Antoñana (que me enseñó a mantener el temple y a generar contrapuntos interesantes manteniendo la personalidad de uno), Magdalena (Ruiz Guiñazú), Maria Laura (Santillán) y La Negra (Vernaci), Dominique dice que "Los medios están en crisis y muy pocos se ponen creativos, entonces se apuesta a lo seguro y se va a lo que funciona. Para mi el desafío es no pertenecer a ningún lado de la grieta, salir de las bandas que siguen a uno o a otro. No hay que salir a matar al entrevistado ni a tratarlo entre algodones, hay que construir"

- Haciendo radio ¿En que te considerás buena?

-En armar equipos y darle espacio al otro para desarrollar temas que en conjunto podamos llevar adelante. Tengo facilidad en la charla con el otro, en generar empatía. con el entrevistado y con el oyente. Soy una voz que puede entrar a tu casa y no te va a resultar desagradable, me podés sentir familiar.

-¿Viviste algún momento tenso con tus entrevistados?

Hace un año con Eduardo Amadeo. Le pregunté por qué desde Cambiemos no hacían un mea culpa de la situación económica. Y se ofendió muchísimo. Fue un momento tenso. Otra me pasó hace poco con Boeri, de Taxistas Unidos. Le cuestioné el tema de los ataques a Uber y se mostró muy prepotente. Fue agresivo, quería taparme... cuando pasa eso, lo dejo hablar un poco y la corto rápido.

-¿Un sueño?

-Crecer en mi carrera y convertirme en una referente de la radio.