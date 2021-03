Dua Lipa y el tenso momento que vivió con una fan

Tras varias horas de espera, ya siendo de noche, la cantante británica salió del edificio para saludar a los fans que estaban esperándola y uno de ellos la empujó antes de que pueda meterse en su auto.

El tenso episodio fue viral a través de un video que se publicó en las redes.

De origen albano-kosovar, Dua Lipa inició su carrera musical a los 14 años, cuando comenzó a hacer covers de canciones de otros artistas en YouTube. En 2015, después de trabajar como modelo, firmó con la discográfica Warner Music Group y con 19 años lanzó su primer sencillo, New Love, seguido de Be the One.

Su álbum de estudio debut se lanzó el 2 de junio de 2017. El álbum alcanzó el número 3 en UK Albums Chart.