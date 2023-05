Echaron a More Rial de un hotel por realizar un supuesto ritual satánico

Luego de la polémica, la hija del periodista desmintió rotundamente los hechos. "Lo tengo tatuado, pero no soy bruja", aclaró.

Este martes, durante la emisión de "A la tarde" (por América), Morena se defendió de las acusaciones de la Policía y apuntó contra el padre de su hijo, a quien tildó de violento. También habló en contra la familia paterna del menor.

Al ser consultada por el hecho ocurrido en un hotel de Córdoba, la hija del conductor de TV expresó: "La verdad es que es un tema que me chupa tres huevos. La gente sabe que yo tengo a San la Muerte en mi brazo tatuado y eso no quiere decir que yo haga".

Sobre si incendiaron alguna parte del hotel, Morena declaró: "Yo no estaba en el hotel, chicos. Yo volví y estaba todo el quilombo. Me fui a las 17 y volví a las 21. Pero bueno, como hay tanto quilombo y More tiene la culpa de todo... No había nadie en la habitación".

Y amplió, cuestionando lo que dijeron autoridades del hotel: "En el hotel dicen mil cosas y así también le fue a la recepcionista". Admitió que tuvo un fuerte cruce luego de que le dieran diez minutos para retirarse del establecimiento. "Me invitaron a retirarme como si fuera una delincuente", dijo indignada.

En el piso del programa de América quisieron saber el motivo de por qué la echaron y ella explicó: "No tengo idea porque yo no prendí fuego nada. Ni siquiera había cortinas y hablaban de cortinas".

Sobre el final de la entrevista, le consultaron por el presunto ritual a San la Muerte que describió el parte policial: "No hago rituales, eso lo hacen las brujas. Yo no soy bruja. No hice nada porque lo tengo tatuado, pero no tengo la imagen", concluyó.