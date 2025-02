Eduardo Blanco: el actor exacto

Después del suceso de público y crítica que tuvo el reestreno de la obra "Parque Lezama" -junto a Luis Brandoni- este porteño de 66 años actualmente protagoniza "Empieza con D siete letras", una de las obras más exitosas de la numerosa cartelera de la Ciudad de Buenos Aires.

Hijo de inmigrantes gallegos, Eduardo Blanco no dudó a la hora de seguir sus sueños, aunque las responsabilidades de la vida quisieran doblegar su voluntad.

Empieza con D

Eduardo Blanco protagoniza -junto a Fernanda Metilli- una de las obras más exitosas de la cartelera teatral porteña "Empieza con D siete letras". Escrita por Cecilia Monti y el ganador del Oscar Juan José Campanella -también director de puesta- es la historia del amor imposible -pero inevitable- entre Luis Cavalli y Miranda Delgado (Fernanda Metilli).

image.png Eduardo Blanco con Fernanda Metilli en "Empieza con D siete letras", la obra de Juan José Campanella, en el Teatro Politeama

En 1980 y durante casi todo el año, Eduardo Blanco acompañó a Juan José Campanella y a Fernando Castets en la loca aventura de realizar una película en el formato Super 8. Estrenado en 1984, el filme "Victoria 392" selló el comienzo de una amistad que crece con los años.

Entre la obsesión y el disfrute

Además de la amistad, Eduardo Blanco comparte con Juan José Campanella la misma obsesión por la perfección. Siempre con calma y en el marco de una extrema rigurosidad para el trabajo, las posibilidades de bromas y chicanas están a la orden del día.

Luna.jpeg Eduardo Blanco (Amadeo) con Ricardo Darín (Román) en la película "Luna de Avellaneda" (2004)

Parque Lezama

"Parque Lezama" -la fantástica obra que protagonizó con Luis Brandoni- se convertirá en una película para Netflix, a partir de mayo de este año. Eduardo Blanco cuenta los pequeños detalles que le permitieron dar forma a ese entrañable Antonio Cardozo.

La fuerza del cariño

El afecto del público puede generar una energía sorprendente, las emociones quedan a flor de piel y la gente agradece. Eduardo Blanco recuerda una historia muy personal, algo muy doloroso de su vida, en la que el cariño que le brindan los espectadores, le permitió afrontar ese duro momento.

BLANCO CAMPANELLA.jpeg Eduardo Blanco junto a su amigo Juan José Campanella, autor -junto a Cecilia Monti- y director de "Empieza con D siete letras"

El abogado que no fue

De padres inmigrantes gallegos -trabajadores 24 x7- la posibilidad de que su primer hijo nacido en Argentina fuera actor, no sonaba como la alternativa con más futuro. A la hora de decidir su carrera -y para no cargar con la culpa de traicionar el mandato familiar-, Eduardo Blanco le confesó que no iba a ser ingeniero... que su futuro estaba en la abogacía.

El mismo amor 1999.jpg Eduardo Blanco como Roberto en la película "El mismo amor, la misma lluvia" (1999)

El mejor elogio

Eduardo Blanco tuvo la posibilidad de que sus padres vieran como cumplía sus sueños y se transformaba en un prestigioso actor, y fue justamente durante una de las funciones de la exitosa "Parque Lezama" -donde compartía escenario con Luis Brandoni- cuando recibió el mejor elogio de su carrera.

El Pulpo Negro

En los comienzos de su extensa carrera, Eduardo Blanco pudo trabajar en algunos capítulos de una de las miniseries de suspenso más emblemáticas de la televisión argentina: "El Pulpo Negro". Esta ficción fue creada y protagonizada por Narciso Ibáñez Menta y la emitió Canal 9 a mediados de 1985.

Como un delicado artesano, Eduardo Blanco construye y le da vida a esos personajes que quedan marcados en el corazón de la gente.

Amadeo -de "Luna de Avellaneda" (2004), Jaime -de "Conversaciones con mamá" (2004)-, Ernesto Olaya -de "Vientos de Agua" (2006), Roberto -de "El mismo amor, la misma lluvia" (1999)-, o el mismísimo Antonio de "Parque Lezana" son algunos de esos entrañables seres que ahora viajan con él.

Con sus más de cuarenta años de trayectoria, llegando hasta lo más profundo de los espectadores, Eduardo Blanco ha confirmado que es el actor exacto.