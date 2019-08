Eduardo Celasco y su novia, denunciados por "sustracción de menores"

La denuncia ante la Justicia la presentó la ex pareja de Fiorini y padre de la menor en cuestión, Gerónimo Odriozola.

Todo indica que Celasco fue a buscar al colegio a la menor y luego se desató una guerra sin cuartel entre su novia y su ex pareja.

La defensa de la mujer negó la acusación y aseguró que Odriozola "enfrenta varios procesos por alimentos y violencia de género".

En lo que respecta a Celasco: "La denuncia es absurda", aseguró Marcelo Szelagowski, abogado de Florencia Fiorini.

En tanto, la abogada de Odriozola, Martina Raffetto, explicó en declaraciones al portal BigBang que "la ex pareja tenía un régimen de visitas ya establecido, pero hace 15 días Fiorini retiró a la niña de la escuela a la que iba, y él no supo nunca más nada de su hija".

La abogada insistió: "El papá la fue a buscar al colegio y la directora le dijo que la nena no fue más. Por eso denunciamos una sustracción de menor por parte de Celasco y por parte de la mamá, porque esto ya no es un impedimento de contacto, sino que no sabemos si la nena está bien o está mal".