Más tarde se conoció la grabación de la llamada al servicio de emergencias que se transcribe a continuación.

Vicky Xipolitakis: - “Hola, sí, es para hacerte una denuncia”

Operadora: “Es para Capital”

VX: “Sí, Marcelo T. de Alvear 1173 piso 8 A”

O: “¿Qué sucedió?

VX: “Estoy con un bebé y tengo un demente. Quiero que se lo lleven por violencia verbal. Es un loco. Quiero que se lo lleven por favor”

Asimismo, la mediática le indicó a la operadora que, a pesar de que no funcionaba el portero eléctrico del departamento, podían acceder al edificio a través de la portería del edificio.

Finalmente, al llegar la policía, Naselli optó por retirarse voluntariamente del departamento, en tanto que la ex participante del Bailando optó por no realizar la denuncia porque no había sufrido violencia física y porque si condición de madre reciente no la alentaba a hacerlo.

