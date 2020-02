El Bicho Gómez contó por qué no quiere bailar con Anita Martínez

En ese sentido, el humorista explicó que "cuando hemos estado con Anita nos hemos divertido mucho. Creo que marcamos un antes y un después en el programa porque antes no había previas" y destacó le "ofrecieron bailar con Anita pero me parece que pusimos una vara tan alta e intentamos volver pero no fue lo mismo. Está bueno que lo hagamos por nuestro lado, le da al aire al programa y a nosotros también".

"Es una cuestión profesional no bailar con Anita, nosotros tenemos carreras individuales, nos disfrutamos muchísimo", manifestó y advirtió que "la gente que nos quiere ver juntos espera mucho más de nosotros. Le hemos dado tanto al Bailando: lo hemos ensuciado a Marcelo con torta, se fue a bañar al aire, eso es casi insuperable. ¿Qué más se puede hacer?".

Al mismo tiempo, el Bicho enfrentó los rumores que daban cuenta de una tensa relación entre ambos y si bien reconoció -en diálogo con radio Mitre- que en alguna oportunidad "tuvieron chispazos", ahora el actor destacó que con Anita "nos llevamos bien, yo he trabajado con su expareja el año pasado. No hay ningún tipo de problema".

Además precisó que para esta nueva edición del programa, su bailarina será Kari Hernández y que su coach será su mujer y madre de su hija, Verónica Pecollo. "Kari es una gran artista, una genia. Para quien no la conoce está haciendo una comedia que se llama Gorda e hizo una serie que tiene el mismo nombre", detalló Gómez.

"Es una gran actriz: me encanta su humor y me encanta también poder mandar un mensaje distinto para el Bailando y mostrar que todos podemos bailar. Tu físico no depende de tu talento", aseveró.

Cabe recordar que el Bailando arrancará en abril y aún continúan definiendose las parejas que participarán de esta nueva edición del certamen de baile más famoso del país. Algunos de los nombres que se barajan son el de Martín Baclini, Luli Salazar, Loly Antoniale, Mariana Genesio Peña, entre otros.