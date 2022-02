El Chato Prada relató el duro robo del que fue víctima

El conocido productor relató en "Nosotros a la mañana" (Eltrece) que iba caminando con su celular en la mano, cuando un sujeto que estaba sobre una moto en la vereda, pasó rápidamente y la arrebató el aparato.

El Chato Prada relató el incómodo momento que vivió: "Si bien fue sutil el arrebato, porque el tipo pasa con la moto y la verdad es que no me pegó ni nada; pero te acomoda la mano, te separa la cabeza y te saca el teléfono. Me sorprendí, es una fracción de un segundo en el que no sabés qué está pasando".

Asimismo, señaló que intentó recuperar su celular como primera reacción: "Lo veo irse en la moto y atiné a correrlo, llegué hasta la avenida Córdoba y cuando llegué, ya el tipo se había camuflado con el tránsito".

"La verdad es que es una situación de mierda, estamos naturalizando esto, es una recontra impotencia porque un teléfono hoy en día es una herramienta de trabajo. Estaban todas las fotos de Valentín del viaje, que eran buenísimas y las teníamos de recuerdo, no las podré recuperar", manifestó.