Tristán Díaz Ocampo, de 83 años, se encontraba en el local de unos amigos en el barrio de Recoleta cuando intentó incorporarse, "trastabilló y se cayó". El cómico sería operado hoy por la mañana y los médicos ya advirtieron que hasta la semana que viene no recibirá el alta ya que deberá permanecer en observación y con cuidados intensivos. "Yo estaría gritando del dolor, pero papá no está dolorido. Es Highlander (El inmortal), es como un Falcon", dijo Federico, hijo del comediante.

ADEMÁS:

Según contó su hijo, lleva este momento de la mejor manera y siempre está pensando en que lo va a superar y volver a vivir su día a día de manera normal: "Está de buen humor, quiere levantarse y hacer de todo, ¡pero no puede! No toma dimensión de que si se mueve, se parte en dos pedazos, como me dijo la enfermera", explicó el hijo del actor y detalló que su padre "no siente la mitad del cuerpo para abajo".

Tristán había avisado hace algunos meses que abandonaba su trabajo como actor porque quería pasar sus últimos años alejado del desgaste que produce la profesión y casi que se había instalado en Pergamino, su ciudad natal.