"Érase una vez en Hollywood", "Joker" y "The Irishman", la última de Scorsese, son las películas que más nominaciones han obtenido

Este año, las nominaciones a los premios Globo de Oro han sorprendido con algunos exponentes que marcan una época. Y que entre el listado sobresalen tres films que fueron realizados para el streaming como "Historia de un matrimonio" (Marriage Story), de Noah Baumbach; "El Irlandés" (The Irishman), de Martin Scorsesse, y "Los dos papas" (The Two Popes), de Fernando Meirelles, que competirán como Mejor Película Dramática frente a producciones pensadas para el cine como "1917", de Sam Mendes, y "Guasón"(Joker), de Todd Phillips, en la entrega de los Globos de Oro el 5 de enero.