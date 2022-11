El costoso collar de L-Gante y la fuerte denuncia de su ex

El exponente de la Cumbia 420 pagó casi cinco millones de pesos por una cadena de casi medio kilo de oro, según revelaron en A la Tarde, programa de espectáculos que se emite por la pantalla de América TV.

“Elián usa muchos accesorios de oro, es parte de su vestuario, y se mandó a hacer un collar que tiene el diseño de balas de 458 gramos de oro”, contó Cora Debarbieri, panelista del magazine.

El monto que el oriundo de General Rodríguez habría pagado ronda los 4.122.000 de pesos, según detalló la periodista.

La ex de L-Gante reclama cuota alimentaria

Mientras tanto, Tamara Báez salió a hacer una fuerte acusación en contra del cantante: "Estoy muy mal, necesito que se solucione todo, quiero que nos tenga bien”, contó sobre su situación.

Y luego reveló: “No me puede mandar una bolsa de alimentos cuando hace tres meses que no me pasa plata, es súper injusto”.