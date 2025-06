El furioso descargo de Melody Luz contra Alex Caniggia

Al tiempo, la artista quedó embarazada y compartieron juntos los primeros meses de vida de Venezia, una hermosa beba en común. Pero semanas atrás se conoció que la relación entre los papis se había terminado en lo que se creyó, buenos términos. Pero al parecer, nada de eso fue así...

“Hay días que tengo ganas de servir el banquete, hoy es uno de esos días. Recuerden que si van a tratar a alguien de cornuda en Twitter, asegúrense de no estar haciendo cornuda a su pareja, ¿no? Después, si vas a bardear personas por cierto tipo de cuerpo, asegúrate de no terminar con una así, ¿no? Sino para que bardeas”, comenzó Melody, su descargo a través de las redes sociales.

"Cuando te llenas la boca diciendo que no repetirías algo que terminás haciendo, lo que pasa es que a veces un acto dice más que mil palabras, así que todas las palabras que vean también por los medios, por los móviles, no se crean nada, porque a mí se me sigue sin respetar", lanzó, filosa, Luz.

Melody Luz, Alex Caniggia y Venezia 2.jpg Melody Luz, Alex Caniggia y la pequeña Venezia en común.

“Igual recuerden chicas, que si ustedes ven conversaciones con otras minas, que están felicitando a una por hacerse una liposucción, mientras vos seguís teniendo la faja postparto, si dice que se habla con una hace cinco años, cuando conmigo estuvo tres, recuerden que la mala, la puta, la abandonadora y la que no supo cuidar la familia, ¿quién fue? Adivinen”.

MELODY EN CONTRA DE LOS AMORES DE ALEX

“Salí de ahí, podés ser feliz sin estar al lado de un infeliz que te miente en la cara, que se piensa que sos boluda", expresó Melody, desde un posteo en su cuenta oficial de Instagram, con un mensaje que define el motivo de su separación de Alex, hace poco más de 2 meses. Y, horas después, al conocerse unmi hija va a conocer a todas las que se mueva? Mmm”.

"Y por respeto a mí, no sé, por lo menos avisarme que ma imagen de Alex con Ivana Capialdi con su pequeña hija, sumó una picante reflexión. “¿O sea que mi hija va a dormir al lado de una persona que se llama tal y tal. Por lo menos para yo saber, porque encima cuando está con él yo no sé nada de mi hija. No me contesta los mensajes, dice que no hay nada para hablar... Por eso también me comunico a través de este medio, porque todo lo que dice que nos comunicamos por ella es mentira. No se quiere sentar a hablar conmigo, no sé por qué será. Así que bueno, este es el medio que yo encuentro”, cerró Luz.