¡Indignante! Tremenda acusación de Wanda Nara a Mauro Icardi por maltrato animal

“Te quiero sumar un dato que es muy escandaloso. Lo último que te voy a contar te va a poner los pelos de punta. Estamos en el Chateau, donde fue aquella noche en la cual Mauro trajo a las nenas, molesto, porque estaban con las mascotas. Mauro a las nenas las amenazó con tirar las mascotas en avenida Del Libertador”, contó Santiago Riva Roy, al aire de LAM, en las noches de América.

"Yo no sé si me está operando, pero Wanda me acaba de autorizar a contar que dice que cuando murió uno de los perros de la familia, un Weimaraner, Mauro lo quemó, lo prendió fuego en la parrilla y las nenas y Mauro lo vieron", amplió el periodista, desde la puerta del lujoso edificio donde vive la mediática, en el barrio de Núñez.

“Ojalá que sea mentira esto y que Wanda me esté mintiendo y me esté operando”, dijo, Santiago, al ser refutado en su información por Yanina Latorre, panelista del programa de Angel de Brito. Recordemos que la mascota es un Weimaraner color gris. La familia adquirió en 2017 y murió dos años después, lamentablemente. El futbolista sufrió la muerte de su perro en el 2019 y, por entonces, le dedicó un sentido posteo en sus redes sociales.

INCÓMODAS SITUACIONES DE ICARDI CON ANIMALES

“Mauro es cazador. Llevaba a cazar a la nena y si cazaba algo la hacía partícipe; al punto de hacer que la nena haga cosas tremendas (esto no es nada)”, contó el periodista Pampa Mónaco, a comienzos de año, sobre la conducta de Mauro para con animales, ante la presencia de una de sus 2 hijas mujeres.

Mauro Icardi caza de animales.jpg Mauro Icardi es amante de la caza de animales, de la que hacía partícipe a una de sus hijas, menor de edad.

Además de las imágenes en fotos, Mónaco también supo compartir un controversial video. “Este es Mauro... haciendo que su hija mayor decapite a una liebre que cazaron”, expuso el comunicador.