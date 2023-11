El descargo Eugenia Laprovittola por el reencuentro de los hijos de Diego Maradona

En el lanzamiento, el artista Juanse tocó "Para siempre, Diego", tema con el cual el mítico futbolista musicalizó su despedida del fútbol en 2001. El manager de Ratones Paranoicos (la banda de "Juanse"), Fernando Szereszevsky, posteó un video del momento.

"Para honrar su legado y cumplir su voluntad esta tarde participamos de la firma de los compromisos correspondientes y de un homenaje para dar inicio a esta nueva etapa"comunicaron los herederos de Maradona a través de redes sociales.

image.png Los hijos de Diego Maradona.

Dalma, Gianinna, Jana y Dieguito Fernando fueron algunos de los hijos del astro argentino que estuvieron en la primera fila de lo que fue la presentación formal del "Memorial M10" que estará ubicado en el barrio porteño de Puerto Madero.

La obra "será emplazada en el en la explanada del bajo de la ciudad de Buenos Aires y culminará su construcción en 2025", según el comunicado que firmaron los hijos del campeón del mundo en 1986.

"Agradecemos al Gobierno Nacional, al Gobierno de la Ciudad, y a la Corporación Puerto Madero por su colaboración y compromiso. En cada mural, tatuaje, canción y homenaje nuestro padre está presente. Gracias a la comunidad maradoniana por el amor de siempre", expresaron los hijos del mito.

Además, Villa Fiorito celebró este lunes a Diego Armando Maradona en el aniversario número 63 del nacimiento del astro futbolístico, con una jornada repleta de arte que se llevó a cabo en el Centro Cultural del Municipio de Lomas de Zamora.

La publicación de Eugenia Laprovittola en las redes

En medio de este contexto festivo de los hijos de Maradona, Eugenia Laprovittola expresó un fuerte mensaje en las redes sociales después de la reunión de los herederos del ex entrenador de la Selección Argentina.

Cabe recordar que la joven firmaba ser hija del astro del fútbol y realizó un reclamo en la Justicia para tener el apellido. Sin embargo, cuando se llevó a cabo el ADN, el resultado fue negativo.

“¡Mucha foto, mucha prensa, mucho llanto, pero yo no me olvido que lo dejaron morir solo!”, comenzó diciendo la joven de La Plata en una publicación con fondo negro y letras blancas.

image.png Eugenia Laprovittola, en las redes.

“Que lo tenían en una casa con un baño químico y que durante 12 horas nadie entró a ver si respiraba o si necesitaba algo”, agregó en Instagram, donde la siguen más de 100 mil internautas.

“E incluso en sus últimos días, cuando ya no entendía nada, le hacían firmar papeles y comprar camionetas. Y déjenme decir que no cuento cómo alguien llamaba para presionar a un amigo de Diego para que desviara el dinero a Miami en lugar de depositarlo en la cuenta de herencia. ¡Yo los conozco!”, explicó Eugenia en forma categórica en la red social.

Por último, señaló: “No me interesan las amenazas berretas que me puedan hacer o que manden a sus haters anónimos porque claramente la careta la tienen siempre puesta y no les da la nafta para decir las cosas a la cara porque ustedes viven a gasoil. El amor no se paga porque el amor no se puede comprar”.

Como era de prever, el duro mensaje se llenó de inmediato de un tendal de comentarios y de polémicas entre sus seguidores.