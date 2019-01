El descargo de Maru Botana tras el escándalo con Edenor

Embed Le retiramos el medidor a un local gastronómico con una conexión clandestina en Juan Segundo Fernández 141, en la localidad de San Isidro. El robo de energía es un delito penado por la ley que afecta la calidad del servicio que vos pagas. #Edenor #ProgramaEnergíaTransparente pic.twitter.com/DqUeaurD5j — Edenor Clientes (@EdenorClientes) 10 de enero de 2019

Pese a las explicaciones, las críticas no cesaron y la angustia de Botana fue creciendo. "Les quería hablar después de todo lo que pasó. La verdad es que estoy angustiada. Me cayó una bomba el jueves. Fue horrible", comenzó con su descargo a través de un video que publicó en su Instagram.

Al borde de las lágrimas, la conductora aseguró que cuida "un montón" a su marca, a la cual tiene desde "hace más de 25 años". Y destacó que "es la primera vez" que permite que se abre una franquicia.

Maru Botana 1.mp4

"Me costó un montón tomar la decisión. Trato de ocuparme de que esté bien toda la parte de la comida, lo gastronómico, la pastelería, las tortas, estoy atrás, leo los comentarios, me ocupo de todo. Pero nunca imaginé que mis franquiciados no se iban a ocupar de esto", aseguró.

"Fue una mala pasada para mí, horrible para la marca y para mí. Lamentablemente mi marca tiene mi nombre, mi cara, todo. Me pegó mucho. No quería dejar de decirles que estoy tratando de solucionar todo esto, me estoy ocupando. Les pido mil disculpas. Sepan entender que no tengo nada que ver", concluyó.