El descargo de Rodrigo Lussich tras la polémica con Matías Bertolotti y los meteorólogos

Fiel a su estilo picante y con ironía, la semana pasada Lussich habló en Intrusos (América TV) sobre el clima en la ciudad y disparó: "Qué manera de caer agua. Yo me quejé que la semana pasada nos engañaron los meteorólogos, pero ahora es un baldazo desde ayer sin parar. Quiero ver muerto a un meteorólogo, que alguien haga justicia".

En otro momento del programa, el conductor se despachó contra Sergio Jalfin, meteorólogo de TN, y lo trató de "basura" por no acertarle al pronóstico que dio.

Pese a que fue con humor, Matías Bertolotti no lo dejó pasar y expresó su enojo: "Los que nos rodean, comunicadores, periodistas, gente con muchos seguidores o que hacen stream por todos lados, tomen en serio estas cosas y no bardeen. Si ustedes revisan lo que sucedió en los últimos días... fue un bardeo total hacia los pronósticos y los meteorólogos".

"A un compañero mío, Sergio, le dijeron basura. Gente como Rodrigo Lussich, que tiene muchos seguidores, es una vergüenza que hagan esto", arremetió.

Luego cruzó a Migue Granados por un viejo tuit donde decía: "Los meteorólogos son la peor m... que hay. No pegan una y siguen laburando. Ojalá se mueran de hambre, hijos de la re mil mierda".

"Migue Granados, no aprendiste nada de tu viejo", sentenció Bertolotti. "Miren lo que está padeciendo ahora la gente en Bahía Blanca. ¿Y dónde están ahora ustedes con sus chistes contra los meteorólogos, que tratábamos de advertir que esto podía pasar? Esto es una ciencia, con defectos y virtudes. Hay que mejorar los alertas, enseñarle a la gente qué hay que hacer, pero no hay que meter miedo", agregó.

Qué dijo Rodrigo Lussich

A través de su cuenta de X, el conductor de Intrusos (América TV) escribió: "Buen día. Los meteorólogos y sus fanáticos se han abroquelado en manada para putearme porque hice un escalón humorístico con sus pifies; y me acusan de mandar a la gente a lincharlos. Van a morir de literalidad. Si nosotros hiciéramos lo mismo con ellos, o sea ser tan literales con lo que dicen, no podríamos ni siquiera salir de casa, porque ellos siempre están anunciando desgracias".

"Vamos a ver. Después de cierta caída copiosa de granizo hace varios años que destruyó autos a mansalva (fenómeno que ellos no supieron advertir), la gente los puteó en masa y su prensa sufrió un duro embate. Desde entonces, asustados como vírgenes ante su primera vez, viven anunciando catástrofes 'por las dudas', no sea cosa que no avisen y después se coman las puteadas (de nuevo)", continuó.

Luego, Lussich aclaró que sus declaraciones fueron con humor y expresó: "La semana pasada anunciaron lluvias una semana seguida, y eso no ocurrió. Eso originó un informe humorístico en una sección ídem que hace 5 años hago en la tele (si ellos solo están viendo sus radares no es mi culpa, y los que no están en código no son mi problema) y en ese contexto (que ellos no tienen en cuenta a propósito para indignarse y trasladar a mí su frustración) dije la frase 'haga justicia, mate un meteorólogo'".

"Entiendo que tienen un trabajo de riesgo. Ya lo mostró la peli Granizo con Francella, y es su mayor terror: el escrache, las puteadas. Amigos, tengo malas noticias. Si les gusta el durazno la pelusa viene incluida. Les encantó transformarse en estrellas del periodismo, pasar del tono gris de estar viendo un barómetro al color de las marquesinas de los canales de noticias. Y está buenísimo. Son muy buenos siendo estrellas pero son muy malos cuando se enojan. Tienen canas en las bolas y se comportan como niños en penitencia", agregó picante.

Y siguió: "En cambio yo, que 'hago chimentos', que soy un 'pelotudo que habla de la mugre ajena', estoy acostumbrado al prejuicio, la puteada fácil y el escarnio porque 'soy un buchón', 'hablo de quien se encama con quien' y todo eso. A mi 'nadie me votó', pero en el cuatro oscuro les encanta ver lo que desprecian. Estoy acostumbrado a lidiar con eso, a la doble vara y a que se pierdan todo lo otro que también soy, que está buenísimo, por ser un 'chimentero barato'. Allá ellos. Allá ustedes. Insisto, se lo pierden".

Sobre el final de su descargo, Rodrigo le respondió a Matías Bertolotti y disparó: "Volviendo al punto: no me revoleen a mí la tragedia actual por criticarlos. Háganse cargo de sus pro y de sus contras, seguramente ustedes también son mucho más que lo que mi prejuicio les reclama. La meteorología será una ciencia, querido Bertolotti, pero para ustedes es un negocio. Tan lícito como el mío".

"Finalmente Diego Angeli, que pusiste un tweet deseándome la muerte profesional, y después lo borraste, más allá de que toda la vida fuiste un mal educado y un soberbio con fachada de gracioso (no sos mejor que yo), espero que a vos, como a tus pares meteorólogos de cristal, el humor los salve. A mí me salva, siempre. El que lo comparte, disfruta. El que no, caza tormentas", concluyó el periodista.