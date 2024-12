El día que Lanata habló de "la grieta" para definir la división de la sociedad

Desde entonces, el periodista contribuyó a la polarización de la sociedad argentina y articuló un concepto político que continúa hasta hoy: la grieta.

Durante la entrega de los Martín Fierro de 2013, Lanata recibió cuatro estatuillas: mejor labor periodística en televisión, mejor programa periodístico para 'Periodismo Para Todos', mejor programa periodístico en radio para 'Lanata Sin Filtro', y mejor labor humorística en televisión para Fátima Florez, por su imitación de Cristina Fernández.

En cada uno de sus tres discursos de agradecimiento, Lanata fue crítico del gobierno de Cristina, a quien venía denunciando desde su programa con investigaciones especiales.

Con su estilo, en el primero de los discursos, dio las gracias a todos los funcionarios del gobierno a los que denunció, incluyendo a la expresidenta, Amado Boudou, Julio De Vido y el empresario Lázaro Báez, entre otros. Luego, cuando ganó la terna Mejor programa periodístico en TV, dedicó unas palabras a la división que entonces reinaba en la sociedad argentina.

“Hace más de 20 años que vengo a los Martín Fierro y nunca vi tanta división en el público. Hay como una división irreconciliable en la Argentina, lo que yo llamo ‘la grieta’ y creo que es lo peor que nos pasa”.

Y agregó: “Eso va a trascender a los gobiernos. Vendrán Florencia, Máximo (los hijos de Néstor y Cristina Kirchner) y la grieta va a seguir. Es cultural en sentido extenso, tiene que ver cómo vemos el mundo. Ha separado amigos, hermanos, parejas, compañeros de laburo. Antes había más gente que yo saludaba acá y ahora no me saludan. Esta historia de quien está en contra es un traidor a la patria... y se tiene que poder estar en contra sin serlo. La última vez que pasó fue en los años 50 y esa grieta duró 50 años. Creo que todos somos la patria, nadie tiene el copyright de la patria, la Argentina no es de ningún partido. Ojalá que algún día podamos superar esta grieta porque dos medias Argentinas no suman una Argentina entera”.

Con una carrera llena de audacia y provocación, Lanata fue una de las figuras más influyentes y controvertidas del periodismo en el país. Su legado abarca desde su icónica revista Veintitrés (antes Veintiuno) hasta su popular programa de televisión "Periodismo para Todos", donde denunció los abusos de poder y siempre desafió el status quo.

Entre sus momentos más excéntricos, Lanata recordó con humor y nostalgia uno de sus operativos más insólitos: regalar tierra de Anillaco, el pueblo natal del expresidente Carlos Menem, en la revista Veintitrés. Este gesto, que desbordaba creatividad, se convirtió en uno de los grandes éxitos de su carrera, destacando su talento para sorprender con acciones que desafiaban la lógica.

"Boludo, yo estaba en Disney. La Argentina en 2001 se prendía fuego y yo estaba sacando una revista de hombres. Una cosa de vinos, autos, cigarros, literatura. Un delirio", recordaba Lanata, al referirse a su revista Ego, que, a pesar de su alto precio y extravagancia, se transformó en una pieza de colección.