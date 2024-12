Jorge Lanata falleció a la edad de 64 años

La información sobre el agravamiento del estado de salud había sido dada a conocer en el programa Intrusos (América TV) , donde desde el panel indicaron: "No se puede hacer mucho más (por Lanata) que rezar". El 18 de diciembre pasado, su esposa había adelantado la gravedad del estado de Lanata. “Jorge está peleando por su vida y me parece que hay que focalizar las energías ahí. Todos nuestros trabajos y cuestiones tienen que focalizarse en la persona que hoy lo necesita, que es Jorge. Gracias a la designación del curador, me desligue de esas cuestiones y dejo en sus manos y en su buen criterio”, continuó Elba.

Lanata fue internado el 14 de junio, cuando llegó al Hospital Italiano con el objetivo de someterse a un estudio de rutina. En medio del procedimiento, sufrió un paro cardíaco y fue trasladado a la terapia intensiva, donde estuvo los siguientes tres meses, hasta que fue derivado al centro de rehabilitación Santa Catalina, en el barrio porteño de San Cristóbal.

Pero Lanata volvió al Hospital Italiano pocos días después, en septiembre, cuando sufrió una neumonía y un cuadro febril, siempre con recuperaciones paulatinas. Sin embargo, pocos días después su cuadro empeoró drásticamente y debió ingresar cuatro veces al quirófano como consecuencia de una isquemia intestinal.

lanata.jpeg Jorge Lanata estaba internado desde el 14 de junio.

En esa intervención le sacaron 70 centímetros del órgano y recién el miércoles 16 de octubre los profesionales del centro médico pudieron volver a unir su intestino. Desde entonces, si bien fue mostrando una evolución en su cuadro, por diferentes situaciones, no lograron trasladarlo nuevamente al centro de rehabilitación.

Según el último parte médico oficial, que se dio a conocer el viernes 6, Lanata en ese momento se encontraba “vigil, afebril y en ventilación mecánica durante la noche”. El parte agregaba, además, que estaba hemodinámicamente estable y no requería drogas vasoactivas.