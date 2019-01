Por este motivo, después de que el sitio The Cut se encargase de reflotar declaraciones suyas a Newsweek en 1998, el cineasta salió a pedir disculpas públicas por su exhibicionismo. En esos artículos, él y su hermano, el también realizador Bobby Farrelly, relataban cómo se divertían mientras se las ingeniaban para que sus colegas de la industria le vieran sus genitales en situaciones inesperadas.

Finalmente, en un comunicado que emitió a través de su representante, Farrelly asumió su responsabilidad y confesó cómo se siente a la distancia. "Era un idiota (…). Hacía eso décadas atrás y pensaba que era chistoso y la verdad es que estoy avergonzado y que ahora me da escalofríos. Lo lamento profundamente", aseguró.

Entre aquellos que cayeron en sus trampas se encontraban el ejecutivo Tom Rothman y Cameron Diaz, quien protagonizó su comedia Loco por Mary (There's Something About Mary, 1998).

Curiosamente, la actriz en aquél momento trató de evitar polémicas: "Cuando un director te muestra su pene la primera vez que lo conoces, tienes que reconocer que es un genio creativo". Una actitud que, ahora, sus fanáticos comprenden como una pose que adoptó por un solo motivo: mantener su trabajo en una industria machista y no sufrir ningún tipo de represalias.

