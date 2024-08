El enojo de Campi por el hackeo de sus redes sociales: "No se comuniquen conmigo"

A través de su cuenta oficial de Instagram, el humorista les comunicó la noticia a sus seguidores: “Les quería contar que, hace una semana más o menos, me robaron el Facebook y el email. Me lo hackearon. Así que no se comuniquen conmigo por ahí porque no soy yo”. El mensaje del actor llenó de preocupación a los internautas, quienes se expresaron al respecto a través de la sección de comentarios.

“Espero que lo recuperes”; “Me pasó lo mismo, están re atrevidos”; “Campi, querido, no te calentés, ¡cuidate!”; “Qué garrón”; “Hay gente que se dedica a hacer el mal”; “Gracias por avisar, Campi. Espero que se te resuelva”, fueron algunos de los tantos mensajes que le dejaron al comediante con el pasar de las horas. Por su parte, el afectado no volvió a pronunciarse al respecto, pese a que dejó asentado el problema ante el ojo público.

Campi recordó la vez que casi se va a las trompadas con Ricky Martin

Durante el programa "La noche de Mirtha", el actor y humorista recordó aquel día de furia que protagonizó con Ricky Martin en una de sus visitas a Argentina. Aunque la anécdota ocurrió hace más de 20 años años y él la contó varias veces en televisión, Mirtha Legrand le pidió que la relatara de nuevo para todos los presentes.

“Nos fuimos casi a las trompadas. Me tuvieron que separar de él”, lanzó Campi, tomando por sorpresa a todos en la velada. Y agregó: “Arrancaba el año de Videomatch y Marcelo (Tinelli) me mandó con José María (Listorti) a buscar un saludo de Ricky Martin a Nueva York porque él estaba grabando ahí. Nos encerramos en el hotel y nos dijeron: ‘En 10 minutos los llama Ricky’, pero nada”.

Así pasaron cinco días, pero el cantante puertorriqueño no daba señales de vida. A su vez, Campi tenía que ir a buscar a Ezeiza una novia española que tenía en aquel momento. “La llamé a mi vieja y le dije que estaba de novio para que la fuera a buscar. Al sexto día, nos llamó Ricky Martin y nos dijo: ‘Ahora sí los atiendo’”, comentó.

Finalmente, ambos humoristas fueron a ver al artista a la compañía discográfica donde estaba trabajando. Sin embargo, al verlos llegar, Ricky Martin se negó a hablar con Campi, sin motivos aparentes. “Entonces viene el productor y me dice: ‘Vos no, Jorge María solo’”, relató entre risas.

“Yo, que soy rallado, le decía: ‘Vení Ricky Martin, vení. Hace seis días que estoy acá. Yo no tengo ni un disco tuyo, yo estoy laburando’. Él se envalentonó y nos empezamos a venir al humo. Nos separaron y al final yo no aparecí en la nota. Ganó Ricky Martin”, contó finalmente.