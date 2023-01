El estreno de "The Last of Us" logró darle una alegría a HBO

Embed

Según los información suministrados por la empresa de medición de audiencias Nielsen y los propios datos de Warner Bros. Discovery, el primer episodio de este drama futurista creado por Pedro Pascal y Bella Ramsey, tuvo 4,7 millones de espectadores solo en Estados Unidos, tanto en la señal HBO como en la transmisión de HBO Max.

El único estreno en HBO que superó a “The Last of Us” en los últimos 13 años, fue “House of the Dragon” que se estrenó el verano pasado ante casi 10 millones de espectadores y de hecho “Game of Thrones” obtuvo en su debut 4,2 millones de espectadores en su estreno en 201. Esta señal fue responsable de grandes series como “True Detective” con Woody Harrelson y Matthew McConaughey, “The Leftovers” con Justin Theroux y Amy Brenneman, “Westworld” con Evan Rachel Wood y Ed Harris, “Silicon Valley” con Thomas Middleditch y T.J. Miller, “Succession” con Nicholas Braun, Brian Cox, Jeremy Strong, “Euphoria” con Zendaya y Sydney Sweeney y “Chernobyl” con Jared Harris y Stellan Skarsgård, entre otros.

segundo.mp4 Adelanto del nuevo episodio de "The Last of Us"

“Nuestro objetivo era simplemente hacer la mejor adaptación posible de esta amada historia para la mayor audiencia posible” dijeron los productores ejecutivos Craig Mazin y Neil Druckmann, y agregaron “Estamos encantados de ver cuántos fanáticos, tanto antiguos como nuevos, han dado la bienvenida a 'The Last of Us' a sus hogares y sus corazones”.

La señal HBO informó que "la audiencia de los domingos por la noche para una serie de HBO generalmente representa entre el 20% y el 40% de la audiencia bruta total del programa por episodio" dando a entender que esperan un rápido crecimiento del programa a partir de ahora.

Además, los números obtenidos el domingo por “The Last of Us” fueron casi el doble del estreno de la segunda temporada de “Euphoria”, el mayor éxito de HBO junto a “House of the Dragon”.