Top 10: estas son las mejores series para ver en Star+

A continuación, un listado con 10 de las mejores series que podés ver en la plataforma.

The Bear Disney+ Tráiler Español Serie Tv 2022.mp4

Una de las mejores series del 2022. El oso (The Bear) presenta a Carmy, un joven altamente cualificado que regresa a Chicago para hacerse cargo delo local de sándwiches familiar. En un mundo totalmente diferente al de la alta cocina, Carmy debe afrontar las dificultades de dirigir un negocio propio..

Basada en la novela homónima de Tomás Eloy Martínez, la historia muestra la vida de Eva Perón, quien murió a los 33 años producto de un cáncer cervical , y el destino de su cadáver embalsamado secuestrado por la dictadura militar.

Koala Man es una serie creada por el animador australiano Michael Cusack, quien también da voz al héroe, y es producida ejecutivamente por el cocreador de Rick and Morty. Koala Man sigue a Kevin, un padre de mediana edad y su identidad no tan secreta, cuyo único superpoder es una pasión ardiente por seguir las reglas y acabar con los delitos menores en la ciudad de Dapto.

Steve Carell vuelve al mundo de las series con un papel estelar en The Patient, un thriller psicológico sobre Alan (Carell), un terapeuta que se ve secuestrado por su propio paciente Sam (Donhnall Gleeson), quien es un asesino en serie que cree que Alan podría ayudarlo a controlar esos impulsos asesinos.

Ambientada en finales de los noventa, cuando internet recién comenzaba a masificarse, Pam & Tommy se basa en la increíble historia real del video sexual de Pamela Anderson (Lily James) y Tommy Lee (Sebastian Stan). Robado de la casa de la pareja por un contratista descontento (Seth Rogen), el video pasó de ser una curiosidad clandestina en formato VHS a convertirse en una sensación mundial cuando llegó a la red en 1997.

The Handmaid's Tale - Temporada 1.mp4

El drama basado en la aclamada novela homónima de Margaret Atwood relata la distópica historia sobre una nueva nación gobernada por un grupo de fundamentalistas religiosos, llamada Gilead. En ella, la libertad de los ciudadanos se ve oprimida bajo una nueva organización por castas con deberes y derechos determinados, con el fin de volver a los valores tradicionales en un contexto ecológico catastrófico y una baja tasa de natalidad. June Osborne (Elisabeth Moss), es una joven que bajo este nuevo régimen se verá forzada a apartarse de su familia y a vivir como criada, con su nuevo nombre Offred, en la casa de uno de los comandantes del régimen, Fred Waterford (Joseph Fiennes) y su mujer Serena Joy (Yvonne Strahovski).

Only Murders in the Building _ Tráiler Oficial Subtitulado _ Star+.mp4