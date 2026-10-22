A lo largo de su camino compartió escenarios y grabaciones con grandes referentes de nuestra música, se desempeñó como productor artístico y técnico de grabación, y compuso música para series y películas.

Hoy, toda esa experiencia converge en “Agustín Ronconi y la Pueblada”, un proyecto que reúne músicos en escena para seguir explorando los cruces entre tradición, identidad y búsqueda colectiva. Una propuesta donde las canciones se vuelven punto de encuentro y la música recupera su potencia como expresión de un territorio vivo, diverso y en movimiento.

En ese camino, este año presentó SOMOS, un himno de resistencia latinoamericana que enlaza la defensa de la Madre Tierra con las luchas colectivas y alza la voz frente a las desigualdades persistentes. La canción reivindica la identidad plurinacional, la diversidad de nuestros pueblos y la fuerza de quienes imaginan y construyen otros mundos posibles.

Ahora, esa voz colectiva se expande hacia lo audiovisual con el estreno del videoclip de SOMOS, realizado en un trabajo conjunto con Bunker.777, un reconocido equipo audiovisual de Quilmes. La pieza recupera la fuerza de nuestras raíces ancestrales y suma nuevas miradas a una obra atravesada por el compromiso con el territorio y el hacer colectivo, desde una misma raíz: crear, compartir y resistir desde donde somos.

El encuentro del 13 de noviembre en el CAFF será la oportunidad de llevar ese espíritu al escenario, y seguir haciendo comunidad, en una noche donde la música, la danza y la identidad latinoamericana se entrelazan para celebrar aquello que nos une.

El Club Atlético Fernández Fierro (CAFF) queda en Sánchez de Bustamante 772, barrio del Abasto, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Formación:

Agustín Ronconi (voz, guitarra eléctrica y acústica, charango y voz)

Acompañado por:

Mariana Hinterwimmer: acordeón, ronroco y voz

Seba Fernández: guitarra y coros

Fer Balbi: bajo y coros

Gaita Freire: percusión

Dani Dieguez: batería

Instagram · @agusronconimusica