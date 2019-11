En una entrevista con Intrusos (América), la modelo contó que no puede contar nada acerca de sus hijos. "cualquier cosa que te diga puede ser presentada en mi contra". La multa es por haber hablado sobre el caso. "Ayer recibí una notificación de que tengo una multa por hablar del tema, por lo cual no puedo hablar. Es una multa que puso el juez a pedido de mi exmarido".

Este mal trago no le impide a la bella Julieta Prandi a apostar nuevamente al amor: "Tengo ganas de volver a enamorarme" y reflexionó sobre su matrimonio de casi una década: "No hubo amor. Con el diario del lunes puedo decirte que no fue amor". Prandi en el verano se prepara para subir a las tablas de la mano de su amiga Paula Chaves en una producción de su marido, Peter Alfonso, en Carlos Paz.