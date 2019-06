Ayer Fabbiani cerró el ciclo afirmando que "Pol-ka está celebrando sus 25 años". Por este motivo, El Diario de Mariana tendrá una emisión especial con la palabra de Adrián Suar y los elencos que han pasado por dicha productora.

En una entrevista que El Chueco brindó a una revista del corazón contó que el nombre de la productora tiene una conexión familiar con su abuela materna: "Ella ofició como de médium para que use su nombre. Me acompañó. ¡Y cómo me acompañó! Me marcó de por vida. Fue presente, cariñosa, de cercanía, de amor infinito e incondicional. Claro que llamar con su nombre a mi productora fue un homenaje. No sé, a la hora de fundarla algo bajó. Desde entonces sentí que este camino estaba iluminado".

ADEMÁS:

Cuando festejó los 10 años de Pol-ka allá por el año 2004 las referencias eran a quien fuera su primera mujer en el Registro Civil, Araceli González, y madre de su primer hijo, Toto Kirzner y quien hoy sigue los pasos de sus padres en el mundo de la actuación. Ella era una modelo top y había confiado en El Chueco para arrancar con la productora y para ello puso 100 mil dólares. De allí surgió el inusual éxito Poliladron junto a Laura Novoa y El Chueco convenció a Nico Repetto en la actuación en el primer capítulo de ah’pi en más no alcanza con los dedos de las manos para enumerar sus éxitos en la televisión vernácula.

A partir del año 2000 cuando asume como gerente artístico de El Trece, las ficciones en el canal son acaparadas por Pol-Ka: Gasoleros en 1999 y 2000 descolló a la audiencia con la pareja Mercedes Morán y Juan Leyrado en 1999 y con ellos se afianzó en el mundo de las tiras. Le siguió Campeones de la Vida con solita Silveyra y Osvaldo Laport y apuntó más arranca también con los unitarios como Verdad/Consecuencia y más cerca en el tiempo Locas de Amor, Para Vestir Santos, Tratame Bien con la querida pareja Julio Chavez y Cecilia Roth.

Luego con Chavez, Suar va armar una seguidilla de ficciones con él a cabeza como El Puntero, la tira Farsantes y a mitad de julio regresa con El Tigre Verón.