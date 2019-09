El trabajo, que busca echar luz sobre uno de los casos más resonantes de los últimos años, cuenta con el testimonio de la fiscal Viviana Fein; el ex secretario de Inteligencia Oscar Parrilli; la ex esposa de Nisman, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado y el ex espía Antonio "Jaime" Stiuso.

El proyecto llevó cuatro años de elaboración a Webster, quien se basó en más de mil horas de archivos y grabaciones, al punto de declarar en el Festival que se trató del trabajo más difícil de su vida por las ramificaciones del caso.

Webster es responsable de otros documentales como "El fin de ETA" y la serie "Muerte en León", además de la serie para HBO "El pionero" y "Six Dreams" para Amazon.

Nisman apareció muerto en el baño de su departamento, ubicado en la zona porteña de Puerto Madero, el 18 de enero de 2015, luego de denunciar a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner de encubrimiento a los sospechosos del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido en julio de 1994, que dejó un saldo de 85 muertos.

Al día siguiente, tenía previsto comparecer en el Congreso para argumentar su polémica denuncia, endeble y sin pruebas según sus críticos.

Cuando Nisman fue hallado muerto, el equipo de Webster empezó a recibir llamadas debido a los paralelismos con otro documental que habían dirigido dos años antes, "Seré asesinado", la historia de Rodrigo Rosenberg, abogado guatemalteco que vaticinó su propia muerte a través de Youtube. Le sugerían que contara también esta historia, y aunque al principio se negó, empezó a discutir sobre el caso con su equipo y acabaron metiéndose de lleno.