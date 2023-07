El hermano de Silvina Luna dio detalles sobre la salud de la modelo

Su hermano, Ezequiel Luna, volvió a hablar con los medios y reveló detalles sobre su estado de salud mientras la modelo continúa recuperándose.

“Va todo muy lento, lo que tiene ella es un problema crónico, mañana haremos un parte más extenso así se sabe bien lo que fue pasando. Ya fue extubada”, adelantó Ezequiel en diálogo con el periodista Juan Etchegoyen.

El hermano de la modelo reveló que no le muestran la información que sale de ella en los medios para mantenerla más tranquila y pueda recuperarse. “Se está alimentando poco, pero ya puede comer, todavía no le mostramos nada a Silvina de lo que se va hablando, pero de a poco le voy contando las cosas que pasaron”, explicó.

Además, remarcó que Silvina todavía se encuentra débil y deben transmitirle tranquilidad. “Todavía no está al 100% viste, hay que generar tranquilidad en la gente que la quiere”, expresó Ezequiel y señaló: “Su vida cambió y ya no va a ser lo misma, ya hace años de esto... No es vida”.

Luego de las palabras del hermano de la modelo, Juan Etchegoyen explayó la información sobre la salud de Silvina. “Lo que me manifestaba hoy Burlando (Abogado de Silvina Luna) es que el panorama durante las primeras horas era desgarrador, me contaba que el hermano de Silvina ni pensaba en aquel momento ni siquiera en una recuperación, es muy terrible imaginarse este escenario”, explicó.

Sus problemas de salud

Los problema de salud de Silvina Luna se hicieron públicos con su participación en la segunda edición de "Gran Hermano", donde reveló que se iniciaron luego de haberse sometido a una cirugía realizada por Lotocki.

El cirujano plástico Lotocki fue condenado en febrero del 2022 a cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación para ejercer la medicina por las "lesiones graves" que les provocó a cuatro de sus pacientes -la propia Silvina Luna, Gabriela Trenchi, Stefanía Xipolitakis y Pamela Sosa- por decisión del Tribunal Oral y Correccional 28 de la Ciudad de Buenos Aires.

Lotocki causó lesiones en el cuerpo a Trenchi, Luna, Xipolitakis y Sosa con el uso de un relleno que contenía microesferas de polimetil metacrilato (PMMA), en lugares del cuerpo en los que está prohibido su uso y en cantidades superiores a las sugeridas por la comunidad científica.

Además, el cirujano fue procesado a principios de este mes por "homicidio simple con dolo eventual" por la muerte de Rodolfo Cristian Zárate, tras la resolución del juez Luis Schelegl.

"El fallecimiento de Zárate fue probablemente causado por la pluralidad de las graves acciones que Lotocki cometió antes, durante y después de la intervención quirúrgica del paciente que tenía bajo su responsabilidad", dijo el fiscal Pablo Recchini al pedir ampliar la declaración indagatoria al médico en abril de este año.

A su vez, la abogada de Lotocki, Ileana Lombardo, dijo esta tarde al canal TN que "en la causa que tramitaron contra Lotocki se determinó que no hay nexo causal entre la enfermedad y la práctica médica. Lo dice el juez en la sentencia y los médicos del cuerpo médico forense".

Agregó que, con toda la discusión y debate acerca del producto utilizado por el cirujano plástico, éste "no utiliza más el metacrilato".

"Contrariamente a lo que se afirma, el metacrilato ha sido un producto recomendado por la ANMAT, por la resolución 8341/2011 que autoriza su aplicación en glúteos, mamas y pantorrillas, que es tal cual como lo utilizó Lotocki", agregó la letrada.