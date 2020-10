El hermano de Susana Giménez derrapó en un nuevo round con Jorge Rial

El hermano de la Diva utilizó las redes sociales para despotricar contra el Gobierno y rompió un billete de mil pesos ante la cámara, acción que generó el repudio del conductor de Intrusos.

“Acordate que estás en Punta del Este, que estás en una mansión valuada en 10 millones de dólares que se ganó Susana laburando”, le recriminó Rial.

Al enterarse de las críticas, Giménez lanzó un contragolpe desde Instagram: “Che, Jorge Rial, no seas bol.. El miércoles cumplo 45 años, no laburé nunca en mi vida, no hice nunca un cara.., no puedo ponerme a laburar ahora. ¿Qué voy a hacer? Sí, acepto un cargo político, puedo hacer un programa de chimentos, ser el conductor de un programa de chimentos y hablar mierd... de la gente. Pero otra cosa no puedo hacer… ¿Ponerme a estudiar ingeniería? Dale, Jorge, no seas malo, te mando un beso", disparó.

Luego, Patricio mandó otro lapidario mensaje contra el periodista: "Acordate que yo tenía una agencia de publicidad y trabajaba para BlackBerry, y muchos teléfonos tuyos los tengo yo”.

Pero si no bastaba con esa declaración rayana con la extorsión, el hermano de Susana fue más allá en su disputa con Rial para caer en un terreno absolutamente improcedente y atacar a RominaPereiro, la pareja del conductor.

"Lo primero que se me ocurrió es decir a quién se garch.. la mujer de Rial, porque se que se casó con una nutricionista. Asi que bueno, vamos a empezar a investigar a quien se cog... a quien no se cog...".

La respuesta de Rial llegó este martes desde la pantalla de Intrusos.

“Volvió a hablar el mantenido”, inició Rial. Y luego, lanzó munición gruesa: “No sé cómo se llama, es un bueno para nada. El hermano de Susana Giménez. En la vida uno puede ser inútil, todos lo somos para algo, pero se puede superar con perseverancia y laburo. La cobardía no. Si sos un cobarde, te acompaña toda la vida. Entre las inutilidades de Patricio, desconocía la cobardía”.

La guerra total entre Rial y Patricio Giménez suma nueva round

“Me encantaría que cuando vuelvas a este país -que denostás, te dio de morfar y donde tu hermana hizo la plata que hoy estás gastando-, nos crucemos y podamos discutir esto. Algún día vas a volver. Te puedo enseñar a trabajar mucho, romperte el c... y no tener a un familiar famoso para abrirte el camino solo en la vida. No romper billetes ni meterse con los que no tienen, no ser un mantenido, tener dignidad”, completó Rial.

¿Cómo continuará este enfrentamiento?