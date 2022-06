El hijo de Valeria Mazza habló tras la brutal agresión

"De a poco estoy mejor, lo peor ya pasó", manifestó en diálogo con Cristina Pérez en Radio Rivadavia. "Estoy recuperándome y pensando en estar lo mejor posible", afirmó luego de pasar dos veces por el quirófano del Hospital Universitario Austral.

"Después de darle muchas vueltas, me parece bastante bien poder contar mi historia. Lo pensé como una responsabilidad social", señaló Tiziano.

Además, recordó la madrugada en la que sufrió el ataque: "No sé si fue discriminación o qué, pero sí fui víctima de un acto de violencia, porque no hubo una discusión ni nada... pero sí esos golpes que en el video se ven clarísimos".

"Lo único que escuché fue la palabra 'Tincho', me di cuenta de que me estaban hablando a mí y me di vuelta. Me como el golpe de imprevisto. Después vi que iban a pegarle a mi hermano y lo saqué", explicó.

"Me di cuenta al instante que tenía la mandíbula rota. Fue un golpazo tremendo", rememoró, tras lo cual se escapó junto a su hermano Benicio y se comunicaron con sus padres para que los lleven a un hospital.

"Una fractura de mandíbula es bastante incómoda porque con la lengua sentís todo. Además, es muy molesta para hablar y comer", expresó en relación a su lesión.

En tanto, los allegados a los jóvenes que lo golpearon en la puerta de un boliche de Rosario hablaron en los medios, pero Tiziano contó que no se comunicaron directamente con él: "Ningún familiar de los que me agredieron me pidió disculpas por privado".