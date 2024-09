Yanina Latorre fulminó a Susana Giménez: "Hace años que hace lo mismo"

“Hace años que hace lo mismo, no lo digo mal igual, no es que necesita renovarse. El sketch no estuvo bueno, fue muy largo y un poco aburrido”, afirmó la esposa de Gambetita.

La panelista de “LAM” se enfocó en sus críticas en la falta de conocimiento de Susana sobre sus invitados, al punto cometer errores al aire. “Me parece medio raro, ella es así. Me pareció como que la ninguneó un poco a María Becerra”, aseguró sobre un pasaje del programa.

Este comentario se debió al momento en que la conductora confundió a la cantante quilmeña con Tini Stoessel. Para Latorre, esta falta de atención no solo refleja desinterés, sino que también desmerece a los invitados.

La cosa no quedó ahí y luego se explayó que la conductora hasta desconocía a la familia de los invitados que tuvo en su vuelta. “No sabía cuál era la madre de Paredes o la de Rodrigo, si uno tenía dos o tres hijos. Es una cuestión de agasajar al que invitaste, que no sienta que no tenés ni idea ni de quién soy”, espetó.

A pesar de su crítica, Latorre también reflexionó sobre el estatus especial de Susana en el mundo del espectáculo: “A ella se le perdona todo. Lo haces vos o yo y nos cancelan por todos lados. Pero como es inimputable Susana, se le perdona todo, ya que ella nunca se metió con nadie”.

Susana Giménez habló tras su regreso a Telefe: “Fue un programón”

Susana Giménez regresó a Telefe con su clásico programa y al terminar le dijo al periodista Roberto Funes Ugarte cómo se sintió tras su debut. “Tenía ganas de volver. Extrañaba un poco y el contrato seguía vigente”, aseguró la diva.

“Estoy feliz. Fue un programón”, afirmó la conductora, quien remarcó que le gustó mucho la experiencia con los jugadores. “Ir a la AFA, nunca había ido, no sabía que existía un lugar así, es una cosa de locos”, remarcó.

Lisandro “Licha” López, ex participante de Gran Hermano y actual “Susano”, dijo en el programa de Georgina Barbarossa que “tenía un miedo, unos nervios, me temblaba todo. En el momento en que la conocí, ahí me relajé. Cuando nos sentamos en el escritorio y hablaba, tiraba chistes, ahí me relajé”.

Marcelo Iripino, histórico coreógrafo de Susana, destacó que salió muy bien la apertura con 30 bailarines en vivo y que espera poder grabar pronto el musical, que tuvo que ser postergado porque la diva estaba enferma cuando lo iban a grabar.

“Estaba espléndida. Me dijo que estaba contenta de volver y con un poquito de miedo”, reveló Iripino.

El ciclo inició con un divertido sketch lleno de estrellas de la televisión y el deporte. Participaron Jorgelina Aruzzi, Nico Vázquez, Sole Pastorutti, Guillermo Coppola, Juan Pablo Varsky, Pablo Giralt, Peter Lanzani, Yayo, Julián Kartun, Sebastián Estevanez, Damián Betular, Iván de Pineda, Claudio Chiqui Tapia, Daddy (masajista de los campeones), y Marito (utilero de la selección argentina). . El sketch de Susana. .

Susana y Jorgelina ingresaron al predio de la AFA y se metieron a la oficina del "Chiqui" Tapia, interactuaron con varios famosos con la intención de convertirse en las nuevas masajistas y utileras de los jugadores.

El sketch terminó con un saludo de Lionel Messi: "Hola Su, no puedo estar presente, yo que te miraba tanto cuando era chiquito con mi mamá, un beso grande y ojalá la próxima pueda estar presente".

La primera emisión, que estaba pactada para el pasado domingo se suspendió a causa la cadena nacional en la que el presidente Javier Milei presentó en el Congreso el Presupuesto 2024.