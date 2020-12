El llanto del Turco García en Masterchef: "Hace 15 años estaba muerto"

El ex futbolista fue eliminado luego de una gala de eliminación muy difícil en donde definió mano a mano con el Mono de Kapanga a ver quien seguía en la competición. Luego de que el jurado comunicara que quien aún continuaba participando era el cantante, el Turco, entre las lágrimas del resto de los participantes, dijo unas sentidas palabras.

"He superado un montón de cosas en la vida -arrancó con una notable emoción a flor de piel-. Yo hace 15 años estaba muerto en vida, y ahora que me de la posibilidad Telefe y todos mis compañeros de estar acá, gracias. No puedo hablar más".

https://twitter.com/MasterChefAR/status/1335780036817850368 Imposible no llorar junto a vos, Turco El que sabe lo que luchaste no puede dejar de aplaudirte LA ROMPISTE TODA en tu paso por #MasterchefArgentina, @ClaudioOmarGar, eso no te lo saca nadie pic.twitter.com/zAJwhCTun9 — MasterChef Argentina (@MasterChefAR) December 7, 2020

Más tranquilo en el backstage, el Turco García dejó una última frase de su paso por el programa. “Masterchef me dejó aprender a querer a la cocina. ¿Y sabés qué? Aprendí a vivir, y eso es lo más importante”.

De la gala de eliminación participaron también Sofía Pachano, Fede Bal, Vicky Xipolitakis y Rocío Marengo.