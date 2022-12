El look patriota de Ale Maglietti para ver Argentina - Australia

La panelista de Bendita, programa que comparte con Horacio Pagani, entre otros, compartió su outfit en Instagram: camiseta de Argentina pegada al cuerpo, minishort blanco, botas bucaneras celestes de taco aguja, y una banderita argentina pintada en el cachete.

La publicación superó los 62.000 'Me Gusta' y casi alcanza los 1000 comentarios. Ale Maglietti acostumbra a hacer ruido cada vez que le muestra al público sus looks y esta no fue la excepción. ¿Repetirá outfit en los próximos partidos por cábalas o volverá a romper el molde?

Ale Maglietti y el hit "Selección como te quiero"

Y además se prepara para recibir el verano