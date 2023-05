El mensaje de Fito Páez por el cumple de su novia

“Feliz cumple polaquita del amor!. Que se den todos tus deseos y que sean junto a mi. Tantas risas, tantas noches, tantos abrazos, tambien tristezas y dolores. Mi compañera. Tu risa llena todo de alegría. A tu lado siempre!. Te amo. Yo”, escribió Fito en las redes.

El posteo tuvo un tendal de likes y de comentarios con muy buena onda, y se sumaron varios famosos como Lali Espósito, María Carámbula, Nancy Dupláa y sigue la lista.

Eugenia Kolodziej contó en una entrevista reciente en LAM (América TV), cómo se conoció con Fito Páez. “Nos conocimos por Facebook hace nueve años. Y pintó el amor, un día nos juntamos a tomar algo y hasta acá llegamos”, dijo sobre el rosarino.

Además, señaló el músico -que cumplió 60 en marzo- es “re entretenido” a la hora de conversar. “De charlar, de compartir, de todo”, consideró la actriz.

Y contó que, aunque conocía al cantante, no era fan de su obra. “Había escuchado su música y eso. Y lo había visto una vez en un recital, pero no era así una fan fan”, reveló.

“En realidad, le comenté una foto y él se ve que vio el comentario. Le puse: ‘Matas’. No le puse nada del otro mundo, tampoco”, consideró y agregó: “En realidad era porque mata, porque tiene una onda tremenda. Entonces, él me escribió, ahí empezamos a hablar y buena onda”, siguió.

“Cuando me escribió no le respondí, porque no aparecía como Fito Páez, tenía otro nombre. Y yo no creía que era él. Así que le clavé el visto”, recordó.

Mientras que luego se dio cuenta que era el verdadero Fito Páez el que le había escrito: “Pasaron unos días, stalkeé un poco esa cuenta y me di cuenta de que era él. Ahí le respondí”.

"Sin Fabi no había Fito, sin Fito no había Fabi"

"Sin Fabi no había Fito y sin Fito no había Fabi", enfatiza Micaela Riera, quien en El Amor después del Amor interpreta a la Fabiana Cantilo, con quien Fito Páez tuvo un vínculo artístico y amoroso, tal como recrea la serie de Netflix que da cuenta de los primeros 30 años de vida del músico rosarino.

En diálogo con Télam Radio, la actriz de 31 años afirma: “Siento que con Fabi tenemos en las extremidades puntos de encuentro, me encontré con mis extremos, fui hasta el extremo de la locura, el grito, de la felicidad, de la libertad y ahí estaba ella”.

La biografía del músico, producida por el propio Fito junto a Juan Pablo Kolodziej y Mariano Chihade, de Mandarina Televisión, y dirigida por Felipe Gómez Aparicio y Gonzalo Tobal, que lleva el nombre del disco de Páez lanzado en 1992, el más vendido de la historia de la música popular argentina, desde su estreno en Netflix se mantiene en el top de las más reproducidas en Argentina.

"Una de las cosas que más me hizo feliz en estas dos últimas semanas es que todos vienen y me dicen 'estamos escuchando a Charly, Spinetta, Fito'. Siento que de alguna forma volvió toda la música de esa época de oro, me pone contenta que vuelvan a sonar en la radio esas canciones y las estén cantando", señala Riera.