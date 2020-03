"Hace dos días nos hicimos el test con mi novio y una persona más que vive con nosotros, y los tres somos positivos", comenzó la cantante y modelo. "Obviamente estamos bien. Si no, no estaría haciendo este video. Yo tuve síntomas: tos, dolor de cabeza, me dolía todo el cuerpo y sentía cansancio. Seguí entrenando porque no sabía que estaba contagiada. Ahora ya estoy mejor, bajaron los síntomas", amplió.

Enseguida, Oriana describió el escenario en Italia y llamó a tomar conciencia. "Veo que en Argentina hay mucha gente que se está yendo de vacaciones. No se dan cuenta de lo grave que es la situación, y lo grave que sería que mucha gente se contagiara al mismo tiempo, y el quilombo que serían los hospitales, y lo triste que sería que la gente se muera no por la letalidad del virus, sino porque no hay lugar para internaciones".