El millonario acuerdo de Rodrigo De Paul y Camila Homs

En vivo, desde Punta del Este, el conductor explicó que la modelo "Había pedido 50 mil dólares por mes, todas las propiedades en Argentina, viajes todo pagos, los autos que tenían, que se le sponsoree un emprendimiento personal que tenía y una cuenta en Nueva York para depositar dinero. Ahí vino toda una discusión" comenzó el detalle del inicio de la negociación.

Luego de la explicación de la dura negociación entre los abogados de Camila Homs y Rodrigo De Paul, Ángel De Brito dio los detalles del acuerdo que se firmó "Lo que finalmente se cumple es el 10% del sueldo neto de de Rodrigo De Paul como cuota mensual, son 30 mil dólares por mes. Un departamento en el edificio SLS de Puerto Madero y una suite el hotel que tiene ese mismo complejo de edificios. Un departamento en el edificio Lumiere, el auto de España y el de Argentina y mantenerlos y renovarlos".

Para finalizar con los detalles del convenio, el periodista agregó "También 150 mil dólares en una cuenta. Cada 45 días el viaje a Europa para que Camila pueda llevar a los chicos a ver a su padre, ese viaje obviamente en Business y con hotel 5 estrellas. Y 700 euros en viáticos".

El polémico audio de Horacio Homs

Con respecto al audio al que hacia referencia Ángel de Brito, el lunes 2 de enero los periodistas Rodrigo Lussich y Adrian Pallares dieron a conocer -en exclusiva- en el programa "Socios del Espectaculo" (El Trece), uno de los audios amenazantes que Horacio Homs, padre de Camila, le envío a Rodrigo De Paul y que formarían parte de la denuncia penal por amenazas y hostigamiento presentada por el futbolista en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 34 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Luego de un comienzo relativamente calmo, el Horacio Homs perdió la paciencia y comenzó con una serie de insultos personales para con Rodrigo de Paul: "Me tenés podrido ya, hijo de p..., yo voy a hacer el que voy a ir a hablar en los medios de las fechas, voy a hablar de toda la plata que me robabas de mi casa, cuando vivía en Puerto Madero, que le robabas a Liliana, que le robabas a Camila, todos los ahorros que me robabas a mi, eso voy a hablar yo, sorete mal parido".