"No sé si (la moto) apareció de golpe o estaba sin luces, la realidad es que la toqué (a la moto) muy leve, pero las dos personas que estaban en la moto cayeron", aseguró. Pero ayer quien habló fue César Zambrano, quien manejaba la moto, y dio una versión diferente del accidente: "A las 11 de la noche, estábamos parados (con la moto) porque había luz roja. Yo manejaba la moto con mi hija, estaba de espaldas, con el guiño hacia la derecha porque iba a doblar en Alvear y San Martín. Pero la señora (Prandi) nos arremetió y nos botó. Los transeúntes nos ayudaron. Pero no me di cuenta en qué momento (Prandi) habrá bajado".

Según dijo el conductor, como consecuencia del choque sufrió una quemadura en el brazo por el caño de escape y algunos rasguños en la pierna izquierda. Mientras que su hija también tiene unos golpes en la rodilla izquierda.

Además, a la joven le realizaron una resonancia magnética para descartar que no tuviera una rotura de ligamentos, ya que fue operada hace un tiempo para la colocación de unos clavos de titanio. Y mientras hacía el móvil, a Zambrano le pasaron la palabra de Prandi y ahí se enfureció: "Estoy indignado con la señora porque no dice la verdad. Yo estaba solo con la luz roja, no había ningún auto. Ella vino por la parte posterior y nos envistió a nosotros". Y aclaró que sí tenía luces prendidas porque la motocicleta es nueva.

"Me están escrachando mucha gente acá, porque dicen que yo estoy pidiendo dinero, pero yo en ningún momento pedí dinero, sino que quiero que se haga cargo ella de lo que pasó a mi persona, a mi hija y sobre todo a la moto, un medio de transporte que yo uso... Ahora la moto está en el corralón. Yo soy el afectado y tengo que pagar para sacar mi moto", agregó César.