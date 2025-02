El nuevo Capitán América es hincha de Boca

El reconocido actor estadounidense sorprendió a los fans argentinos del universo de Marvel al confesar que un hincha apasionado de Boca Juniors.

Todo comenzó cuando su colega, Danny Ramírez, le consultó en diálogo con Clarín "¿Fuiste a ver a Boca de nuevo?". El actor no lo dudó ni un segundo y expresó con orgullo: “Voy a ver a Boca todo el tiempo”.

Esto tomó por sorpresa a su entrevistador y con mucho humor Mackie le comentó: "No pareces ser de Boca". Al escucharlo, el periodista le pregunto si era realmente de Boca y el nuevo Capitán América lo afirmó rápidamente.

Anthony Mackie y Danny Ramirez inyectan diversidad al superheróe

Anthony Mackie y Danny Ramirez inyectan diversidad al universo de Marvel en 'Capitán América: Un nuevo mundo' (Captain America: Brave New World), una película que los actores esperan que promueva "empatía y compasión" en un contexto político marcado por la polarización en los Estados Unidos.

"En cada conversación que tuvimos (el director Julius Onah y yo), surgían dos palabras al final: compasión y empatía. Y siento que esas palabras ejemplifican quién es el Capitán América. En el mundo en el que vivimos ahora, creo que todos merecemos y necesitamos más compasión y empatía", dice Mackie en una entrevistasobre el film.

Con este papel, Mackie se convirtió en el primer hombre negro en interpretar a Capitán América, uno de los personajes insignia del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), y, a su vez, Ramírez en el primer Falcon con raíces latinas de la historia.

Ramírez ha tomado con respeto su papel como Joaquín Torres. Cree que, de alguna forma, para él fue "fácil" obtener el papel, pero es consciente de que actores como Mackie abrieron el camino para que en estas producciones hubiera más diversidad.

"Viendo específicamente cuánto trabajo le costó a Anthony, que le pidió a Marvel durante mucho tiempo que lo incluyera en una película, me tomó un momento darme cuenta de lo especial que era que me dieran a mí el papel", asegura Ramírez, quien espera que la comunidad latina pueda sentirse orgullosa de su trabajo.

Desde su perspectiva, tener personajes que pertenecen a minorías otorga la posibilidad a quienes los observan de identificarse y aceptarse tal como son.

"Es una oportunidad para mostrar la humanidad. Con solo estar en la pantalla y ser quienes somos, se produce un efecto de goteo que permite a alguien ser plenamente él mismo", explica.

En 'Avengers: Endgame' (2019), el personaje de Mackie, Sam Wilson, recibió de Steve Rogers (Chris Evans) el escudo para continuar con el legado de Capitán América, pero Wilson no aceptó inmediatamente tal responsabilidad.

Su proceso de aceptación fue retratado en la serie 'The Falcon and the Winter Soldier' (2021), en la que se muestra cómo Wilson enfrenta serios conflictos internos al tratar de asumir un rol de tal magnitud. Es ahora, en 'Capitán América: Un nuevo mundo', que afrontará sus primeros retos ya establecido como el nuevo Capitán América.

En esta entrega, Wilson se ve envuelto en un incidente internacional que lo lleva a investigar una teoría de conspiración relacionada con el intento de asesinato del presidente de EE.UU. y la lucha global por el control del adamantium, un metal ficticio del universo de Marvel.

Esta misión surge tras reunirse con el exgeneral del ejército y recientemente elegido presidente de los Estados Unidos, Thaddeus Ross, a quien ahora da vida Harrison Ford tras la muerte de William Hurt.

A lo largo de la trama, Ross intentará redimir su reputación como belicista y pedirá al protagonista que reforme a los Avengers (Vengadores). Sin embargo, en un punto clave de la película, Ross se convertirá en el conocido villano Red Hulk (Hulk Rojo) y se enfrentará a Wilson en una pelea.