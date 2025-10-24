El pedido de Baby Etchecopar luego de que la policía rescate a Lowrdez Fernández: "Investiguen si..."

"Estas cosas que pasaron ahora con esta chiquita, no pasaron porque son casualidad... Los golpeadores no son golpeadores por casualidad. En muchos casos, son tipos que están pasados de falopa. Están duros, como se dice normalmente en la jerga", dijo Baby, al aire de su programa Basta Baby, por A 24.

"Hoy, el que salió a comprar el chupetín, estaba duro. Investiguen si no vende falopa, investiguen si no le da droga a la gente que lleva a la casa. Investiguen si a esta chica no la tuvo 8 días falopeada en la casa. Pero como esta chica, hay cantidad de chicas que, como las gaviotas en los barcos de pesca, pasan y arrasan con las voluntades de un montón de gente".

"Digo esto porque no hay forma de que haya tanta droga en Buenos Aires, si no hace la vista gorda el estado", cerró Etechecopar, señalando a los posibles responsables de la circulación de sustancias tóxicas y nocivas para el cuerpo y la mente, a lo largo y a ancho del país.

CÓMO ESTÁ LOWRDEZ

"Ella no quería decir dónde estaba, pero estaba enfocada muy de cerca. El juez firmó la orden de allanamiento. Estaba Lourdes en el departamento, sedada, estuvo todo el día ahí", contó Yanina Latorre, al aire de LAM. "Está en un estado crítico, con sobredosis, y corre riesgo su vida. A él no lo encontraron al principio; algunos dicen que estaba en un pasillo y otros, en un placard. Está detenido, va preso. Ella está muy deteriorada".

En el programa Pasó en América, por América, se dio a conocer cómo fue el momento en el que trasladaron a Lowrdez en una ambulancia al hospital. "Va caminando con mucha dificultad, ya la subieron a la ambulancia. Efectivamente no está está bien", relató la cronista Dolores Villalba. "Por eso la llevan en el SAME para poder asistirla y garantizar su bienestar físico que en este momento no es el mejor".