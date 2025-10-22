Racing perdió 1 a 0 con Flamengo sobre el final y buscará revertir la serie de local

Con un gran convencimiento, posicionamiento defensivo, entrega y actuación de Facundo Cambeses, Racing había aguantado 88 minutos el 0 a 0 con Flamengo y con algunas situaciones claras en arco contrario. Sin embargo, Agustín Rossi también estuvo impecable y el Mengao golpeó sobre el final con una jugada hiper efectiva.

Tras una tremenda atajada de Cambeses a Bruno Henrique, achicándole de gran manera, Jorge Carrascal remató y, con un desvío en Rojo, puso el 1 a 0 a favor del local en el marcador. El colombiano, que fue irregular en River, tuvo un brillante partido, siendo uno de los que hizo cargo de conducir los ataques del club brasilero.

Cambeses se agigantó en el primer tiempo en varias oportunidades: primero ante un toque cercano de Giorgian De Arrascaeta, luego un remate al primer palo de Jorge Carrascal y por último ante Pedro. Por su parte, Racing tuvo un fantástico remate de Santiago Solari, apareciendo por el primer palo en un córner, que fue despejado por Rossi.

Tras caer 1 a 0 con Flamengo en el Maracaná, Racing buscará este miércoles 29 de octubre, desde las 21.30, revertir la serie en el Cilindro de Avellaneda. La Academia tiene un antecedente del Mengao que genera ilusión: en cuartos de final, Estudiantes cayó por el mismo resultado en Brasil siendo totalmente superado y luego se impuso en La Plata con un gran fútbol para llegar a la instancia de los penales, donde Agustín Rossi brilló para que su equipo avance de ronda.